Lara Méndez: "En San Froilán cheguei a ter a casa a tope de xente, hoxe é máis familiar"

Canta xente chegou ter na casa en San Froilán?

O tope, en época universitaria, sen saber os que éramos… pero moitos. Falo dos anos 90, na xuventude, cando as festas se vivían máis en pandilla. Agora xa teñen un ámbito máis familiar e con outros horarios tamén.

Cal foi o momento máis divertido que viviu nun San Froilán?

Vivín moitos, afortunadamente, e en diferentes ambientes. Pero por sinalar un entre divertido e especial, a primeira vez que subín a unha barraca coa miña nena.

Cantos traxes tradicionais ten e cal dos que puxo nun Domingo das Mozas lle gusta máis

Como se pode imaxinar, tendo sido integrante dunha agrupación musical e de baile, teño varios. Uns que foron quedando pequenos e outros compartinos coas avelaíñas por falta de uso. Pero seríame moi difícil escoller porque cada un ten un significado e o seu encanto.

Acabouselle ir de incógnito e poder vivir a festa de xeito privado?

A verdade é que nunca se deixa de ser alcaldesa, nin nos momentos de ocio e desfrute persoal pero iso non implica que viva ou goce menos da festa.

A dónde vai se algunha vez intenta desfrutar en privado as festas?

Á miña casa (jajajaja) e, para que sexa totalmente privado, a ser posible sen cobertura no teléfono (máis risas).

Elixa tres cancións para unha banda sonora perfecta do San Froilán?

Fusco, de Berrogüetto; Toda la noche en la calle, de Amaral e calquera de Sabina.

Charanga, verbena o concerto?

As tres, cada unha no seu espazo e momento.

O concerto que lle hubera gustado traer e aínda non puido?

Sen dubidalo: a Joaquín Sabina.

Que pregoneiro lle fixo reir? Algún a emocionou ou a levou ao borde das bágoas?

Para as tres preguntas, Darío Xoán Cabana. O seu pregón foi moi especial para min. Por moitos motivos, non só porque foi o primeiro que vivín como alcaldesa senón pola viaxe no tempo que fixemos co seu relato e porque a emoción estivo presente dende o primeiro momento do seu discurso.

Dígalle tres razóns á xente de fóra para non perderse o San Froilán.

Primeiro, pola tradición e cultura. O San Froilán é para os lucenses unha sinal de identidade. Segundo, polo bo ambiente que se vive e a convivencia que se fai nas rúas e, terceiro, pola súa xente.

Cal foi o momento máis duro nunhas festas?

Cando houbo que conciliar a seguridade cidadá coa dinamización económica logo de anos moi complexos de pandemia. Tomar a decisión de retomala, que logo se demostrou acertada, supuxo un inxente traballo para que todo puidese estar listo en apenas 10 días e onde a implicación do persoal do Concello e de Alcaldía foi total, aínda que non podo máis que agradecer tamén o bo comportamento dos feirantes eses días.

Cabería no San Froilán incluir concertos de pago que teñan tirón e traian xente, como se probou que pode facer o Caudal Fest?

Xa os houbo.