Los Revelators traen al San Froilán el garage rock y la psicodelia de los 60

Sin pretenderlo, acabaron cruzando sus caminos para hacer un maridaje perfecto entre el garage rock de los 60, el sonido surfero y Detroit y la psicodelia. Esos fueron los ingredientes, pero los cocineros de este plato —que se servirá este lunes, a las ocho, en A Mosqueira, en Lugo— también tienen su peso. Los Revelators es un grupo lucense —formado hace solo dos años— en el que caben nombres como el del guitarrista de la banda australiana Radio Birdman, Chris Masuak, asentado en Viveiro desde hace unos años; los exmiembros de otra banda histórica dentro del rock lucense, Los Contentos, Adolfo A. Lombardero, Fito, al bajo, y M.C., Bambi, a la percusión, y un músico y artista multifacético, de origen ecuatoriano, Andrés Haensel.

Los cuatro hacen posible una música en la que conviven las bases rítmicas y la guitarra potente del garage rock con la psicodelia de órganos como el Hammond o Farfisa en los teclados. "Pódese dicir que facemos un garaxe rock sucio, potente con algo de psicodelia e rock de toda a vida, cun toque punk". Esa es la receta musical de Los Revelators —en palabras de Bambi—, un grupo que sacó, hace poco más de un mes, su primer disco, de cuatro temas, Revelation, que se puede comprar o descargar en la plataforma Bandcamp y que también tienen en formato físico. Un trabajo grabado en Lugo, pero que fue masterizado en Australia.

Las cosas del destino hicieron confluir a Chris Masuak —guitarrista durante 40 años de Radio Birdman— con Fito y Bambi, ex de Los Contentos grupo que, por otra parte, llegó a versionar un tema de Radio Birdman. Y es que Los Contentos eran fans de la banda australiana e, incluso, aprovechaban el pub que regentó Fito, El Dos de Copas, para pinchar allí música de Radio Birdman.

"Foron moitas casualidades que chegásemos a tocar xuntos. Primeiro, que Chris se veu a vivir a Viveiro, e, polo tanto, estivese aquí. E, despois, que quixese tocar nun grupo que queriamos formar eu e Fito. Fomos a unha actuación del no Clavi, cun grupo que tiña en Viveiro, e saudámolo. Non nos atreviamos a propoñerlle que tocase connosco, pero fixémolo. O non xa o tiñamos! E el contestou: ‘Me parece una idea’. E aí empezou todo", recuerda Bambi.

Chris Masuak canta y, sobre todo, puntea la guitarra aportando virtuosismo. Pero, además, compone gran parte de los temas de Los Revelators aunque en su repertorio también hay espacio para recuperar alguna canción de Los Contentos. "Algunha caerá nesta actuación do San Froilán, a segunda xa porque tamén tocamos o ano pasado, para satisfacer os fans que aínda hai por aí. Porque, aínda que xa hai trinta anos do grupo, a xente lémbrase de nós e das cancións", comenta Bambi.

La última pieza de este equipo es Andrés Haensel, un músico más joven que el resto de los integrantes pero capaz de aportar, a los teclados, la envoltura que el órgano puede dejar también en la música rock. "Buscabamos un teclista que fixese un son tipo Hammond e conseguímolo con Andrés, que tamén é un artista en outros ámbitos —xa que tamén pinta— e que proviña do blues-rock", indica el batería, Bambi.

Este lunes tocarán en A Mosqueira pero Los Revelators actuarán, de nuevo, el 2 de diciembre en el café cultural A Sacabeira, en Sargadelos, y el día 7 del mismo mes, en el Club Clavicémbalo, en Lugo.