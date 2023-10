Javi Muñiz Maciñeiras: "Si lo quieres hacer bien, ser pulpeiro no es nada fácil"

Dices San Froilán y la gente piensa en pulpo. Ha sido así mucho tiempo y lo seguirá siendo, pero hoy no hay mucho relevo. Los jóvenes parecen renegar de arrimarse al caldero y ponerse a cocer el cefalópodo con el que se elabora el plato más apreciado de las fiestas. De los últimos en sumarse al oficio fue Javi Muñiz Maciñeiras, que ya no va a cumplir los 30 y que suma diez años en el oficio.

"Yo creo que lo de ser pulpeiro es algo que está muy arraigado a la familia en la que naces y se está perdiendo como se están perdiendo muchos otros oficios. Yo en las ferias hablo con mucha gente y lo que escucho es que tampoco hay relevo en muchas profesiones".

Y él está ahí gracias a las benditas casualidades. Se graduó en Formación do Profesorado e iba para maestro, pero se congelaron las oposiciones y decidió ponerse a trabajar en el negocio familiar, "porque yo no valgo para estar parado", cuenta.

Empezó a trabajar de pulpeiro y la fortuna quiso que el oficio le atrapara. "Si no me gustara, hubiera buscado otras alternativas", cuenta Javi.

Él se quedó en el oficio y no es que se sienta como una especie de último mohicano, pero a día de hoy no ve gente que quiera incorporarse y también advierte que el oficio no es para cualquiera. "Si lo quieres hacer bien, ser pulpeiro de fácil no tiene nada", dice.

Afirma que para tener éxito como pulpeiro "lo básico es tener un buen producto, pero con eso no basta; porque puedes tener un pulpo estupendo y estropearlo en dos minutos. El secreto es ser capaz de servirlo en su punto", advierte. Y eso, llevar al plato un pulpo perfecto, requiere saber, ser organizado, controlar muy bien los tiempos... Si una de esas claves se desequilibra, el resultado es un pulpo pasado, recalca.

No es fácil y por eso mucho del pulpo que se sirve —él estima que el 90 por ciento— ya está cocido cuando el cliente pide un plato. Es más, dice que en muchos sitios ya lo compran cocido y cortado, listo para aliñar y servir. Nada que ver con el plato tradicional cuyas esencias él preserva.

A la mayoría quizás se la cuelen, pero no a Javi Muñiz Castiñeira, que no es solo un pulpeiro ya muy curtido, sino también un gran consumidor de pulpo. Si va a una feria, y eso ocurre 16 o 18 días cada mes, su comida es el mismo pulpo que van a tomar sus clientes. En octubre es su plato todos los días del mes.

¿Y cómo le gusta el pulpo a un pulpeiro? Está claro que en el interior gusta el pulpo más al dente que en la costa y ese es el que él más valora. "Al pulpo le pasa como a una verdura o a una carne, cuanto más al dente más sabroso es". Eso sí, entiende que cuando más hacia la costa más cocido gusta y asume que si el cliente lo pide, hay que dárselo.