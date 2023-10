Marina Salgado Rodríguez: "Quero axudar a que non se perdan as tradicións"

Quien escuche hablar a Marina Salgado Rodríguez caerá enamorado de la cultura tradicional. Lo suyo es pasión, y razonada además. "Gústame moitísimo tocar e bailar e quero axudar a que as tradicións non se perdan. Daríame moitísima pena que as xeracións que veñan detrás non chegaran a desfrutar da nosa música, que é moi bonita", dice esta lucense con una voz tan segura y entusiasta que hasta hace dudar de que realmente apenas esté empezando a dejar atrás la niñez.

Marina tiene doce años, pero no es una principiante. Entró con cuatro años en las clases de baile de la Tradescola y desde entonces no ha parado de evolucionar y de ampliar su interés por la música tradicional. Con el tiempo se sumó a los cursos de percusión, para poder tocar instrumentos como la pandereta o el pandero, y después descubrió la zanfona y hoy también disfruta de saber extraer los sonidos de un instrumento que para ella tiene una sonoridad maravillosa.

Marina defiende que el folclores es "unha maneira de recordar como se vivía antes e de sentir como sentía a xente de antes" y tiene claro que proteger ese legado va con ella. Cuenta que cuando la llevaron la primera vez a clases de baile "era moi pequena e non razoaba", pero dice que el cuento ha cambiado y hoy es muy consciente de lo que quiere y de las razones por las que lo quiere.

Así que ella disfruta como la niña que aún es cuando toca salir a la calle a bailar o a tocar, pero también saborea con una satisfacción adulta que el público se pare en las actuaciones. Cuando alguien se detiene a dar la enhorabuena o a decir que le alegra ver que los niños aprenden las tradiciones, Marina siente que está haciendo algo útil, no solo pasándolo bien.

De esa energía que desprende Marina no son ajenos sus padres, Xosé Lois y Oliva, igualmente implicados, que también se apuntaron a clases a la vez que matriculaban a su niña y que saben incluir la música tradicional en los mejores momentos de ocio familiar. "Pasámolo ben indo a foliadas e festas", cuenta Oliva.

Y ese sentido de pasarlo bien lo han sembrado en Marina, que no duda en reivindicar la cultura tradicional también como divertimento. De hecho, ella explica que le gustan especialmente las canciones que son alegres y que a la hora de bailar le encantan las muiñeiras, "porque a min gústame moito brincar". En el fondo le gusta todo, pero hay temas que le encantan, como "as pasacorredoiras de Vilar do Mato", detalla. Y si tuviera que elegir piezas con sabor lucense para llevar alegría al San Froilán, su apuesta serían las muiñeiras de Chantada o de Chao do Pusadoiro.

A Marina le gustan muchas más cosas del San Froilán, desde el pulpo a las garrapiñadas, pero hay citas que la encandilan, como la Verbena D’antes. Para entender el entusiasmo con el que vive la música, esa fiesta historicista en la que ella participará, porque también está en los grupos de Oxeito, es el lugar para entender cómo arraiga la tradición en Lugo.