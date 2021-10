Piti Sanz: "No volvería a pasearme por el ferial si hay un huracán"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Mi primer recuerdo es del campo de la feria. Antes las barracas se concentraban en un terreno que estaba entre el edificio del seminario y la estación de autobuses. Es un recuerdo vago, no muy preciso. Pero recuerdo el suelo de tierra y la concentración de la fiesta en un solo lugar.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

El mejor puede ser cualquiera en el que haya tocado con alguno de mis grupos. Actué con Los Contentos, con Di Elas, y la última vez con Os Resentidos.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

El concierto de Leño. Me lo encontré de casualidad. No tenía claro qué día era y de pronto me encontré en la Praza de Santa María con un trío de rock dando un espectáculo impresionante. Era un chavalín y me cautivó tanta magia desarrollada por tres músicos talentosos. Para mí fue un concierto determinante.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Recuerdo un San Froilán que coincidió con aquel huracán que se llamaba Hortensia. En plena ventisca, mientras el viento bamboleaba las atracciones y caía algún árbol, recuerdo salir a darme un paseo por la feria. Todo estaba cerrado y la gente en casa. No pasó nada grave pero fue un paseo innecesario. Muy intenso, pero totalmente innecesario.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedo con la noria porque es una atracción espectacular. La primera vez que la montaron llamó mucho la atención.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

Gasté sobre todo en las casetas del pulpo. En reuniones de amigos.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría a S4N7 en los conciertos de este año. La banda tuvo buenas críticas a nivel estatal. En las revistas Ruta 66, dos veces, en Mondo Sonoro y en la radio. También en publicaciones nacionales como Luzes y apareció en la prensa local. Todo grupo que se precie necesita arraigar en su ciudad y, desde ahí, lanzarse al mundo con el nombre de su ciudad. El momento era idóneo pero se dejó escapar la oportunidad por motivos ajenos a la banda. Se repiten errores del pasado. Por otro lado, añadiría más intercambio de bandas con las fiestas patronales de otras ciudades. Dar salida a las bandas. Ampliar fronteras. Prescindir de esa burbuja musical. Así, todas las bandas tendrían oportunidades en distintas localidades.