Pili Pampín: "Quen se achegue ao LigaFest vaino pasar pipa"

Es una de las reinas indiscutibles del mundo de la orquesta y de la música popular de Galicia y será también uno de los principales reclamos del Liga Fest, el gran espectáculo que la TVG grabará en la Praza de Augas Férreas el próximo día 5 como colofón al programa A Liga dos Cantantes Extraordinarios que finalizó el pasado sábado. "Os lucenses que se acheguen ao LigaFest vano pasar pipa", palabra de Pili Pampín.

Ella ha sido una de las artistas que ha ejercido de jurado en el talent show de la televisión autonómica que buscaba al mejor cantante de orquesta. Un trabajo que ha asumido por cuarta edición consecutiva y que la artista valora como "unha experiencia marabillosa, cun equipo fantástico e un feeling entre todos incrible. E creo que iso se nota á hora de emitirse o programa, o bo ambiente que se respira".

Con respecto a las anteriores ediciones, Pili Pampín percibe que "esta vez foi distinto porque eran máis amateurs, xente que está a empezar aínda que se dedique a isto. As outras edicións foi con concursantes máis profesionais, máis coñecidos dentro da verbena. Iso foi o que lle deu un toque especial a esta edición".

Sobre todo, prosigue, porque "entraron algúns con moitos nervios, moi inseguros, pero foron aprendendo moitísimo; durante todo o concurso viuse a evolución que tiveron, que foi marabillosa e iso notábase en cada programa".

Eso le puso al jurado aún más difícil una decisión que ya de por sí "non é nada fácil. Hai que darse conta de que son trece programas nos que pasas todo o día con eles. En pantalla só ven esas dúas horas, pero nós estamos xuntos da mañá á noite gravando. Queiras ou non, cólleslles agarimo aos concursantes, miralos doutra maneira; é complicado. Algún é para comelo".

Un gran showman

Al final, el ganador fue Daniel Gigirey, un artista que ya ejerce como tal desde 2017 como vocalista de la orquesta Principal de Mondoñedo. De él, la cantante gallega destaca que "arriscouno todo no último programa, porque nunca gañara ningún dos programas previos. Pero deuno todo no último, conquistou ao público e aos seus compañeiros, por iso gañou". En su opinión, "o que máis destaca Daniel é que é un showman no escenario, un gran showman".

Él será el centro del show que se está preparando para el jueves en Lugo, una mezcla entre festival y orquesta tradicional que será grabado en directo y emitido el día 7 por la TVG. Junto a él, un despliegue de artistas, cantantes y medios en el que estarán presentes todos los protagonistas del programa, desde los concursantes a Lucía Pérez, Roi Casal, Iago Pico o los dos referentes de las dos grandes orquestas actuales, Blas Piñón de la París de Noia y Lito de la Panorama.

Y junto a ellos, Pili Pampín, claro, que aconseja a los lucenses "que veñan con moitísima ganas de pasalo ben, porque vano pasar pipa. É un show moi dinámico no que se van rir e divertir moitísimo e van escoitar moi boa música. Que non o perdan baixo ningún concepto".

Para ella esta no será, ni mucho menos, su primera vez en San Froilán, aunque hace ya unos años que no viene: "Estou desexando que chegue o día para volver, son unhas festas que me apaixoan. E por suposto que vou cantar e facer un pouquiño de todo. Hai moitas sorpresas, vai ser moi dinámico e moi divertido. Ao público vaille encantar".

Ferreiro: "Este ano chegamos máis alá"

El teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, y la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, acudieron ayer hasta los locales de hostelería de Aguas Férreas. En esta zona de la ciudad, Cultura colabora con la asociación de hosteleros para llevar hasta el barrio una verbena para llenar las calles en esta edición del San Froilán.

"Este ano", indicó Maite Ferreiro, "chegamos máis alá traendo ata Augas Férreas a gravación en directo dun programa de gran éxito entre a sociedade galega como é A Liga dos Cantantes Extraordinarios".

"Haberá dúas horas de música que se pechará coa gran actuación da orquestra Cinema", explicó Ferreiro.