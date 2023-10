Oswaldo Digón: "En mi nuevo show hablo con humor de la ansiedad"

Como pez en el agua. Así se desenvuelve en el escenario Oswaldo Digón (San Román de Cervantes, Lugo; 1975). Cómico, humorista, actor, guionista... para este mago de la interpretación cualquier momento es bueno para entregarse al público y despertar sensaciones. Comenzó su carrera como cuentacuentos, ante un público infantil difícil de convencer, y avanzó a zancadas hasta llegar a formar parte de Nuevos Cómicos, de Paramount Comedy.

Actualmente, Oswaldo Digón combina su faceta de monologuista con la de actor de teatro, haciendo gala de retranca y versatilidad sobre las tablas. En San Froilán Sorrí comparte cartel este año con otros dos cómicos de excepción: Danny Boy y David Perdomo. El primero, otro gallego con tablas, triunfa actualmente en los escenarios de todo el país y es guionista del programa de David Broncano: La Resistencia, en #0 de Movistar. David Perdomo, actor, músico y monologuista coruñés, también aterriza en Lugo cargado de inspiración y con ganas de sorprender al público. Junto a ellos, Oswaldo Digón se abrirá en canal para lograr que lucenses y visitantes respondan a carcajadas.

¿Qué show va a poder ver el público lucense en el festival de monólogos de San Froilán?

Para mí es un placer volver a actuar de nuevo en el festival de monólogos de San Froilán, así que lo que verá el público este año será parte de mi nuevo show, en el que hablo de la ansiedad. Se trata de un proceso por el que he pasado y por el que pasamos muchos y muchas de nosotros. Lo hago con humor porque no sé hacerlo de otra forma.

¿En qué se inspira usted para crear sus monólogos?

La inspiración está en todo lo que me rodea, tan solo lo miro con los ojos de un cómico. Hay pocas cosas a las que no se les pueda sacar peso filtrándolas a través de la risa. Todo se ve mejor. Todo tiene su lado cómico si se hace desde el respeto.

Compartió escenario con grandes cómicos en varias ocasiones, como en El Club de la Comedia, ¿qué aprendió de ellos?

Aprendí mucho, lo que pasa es que no me acuerdo…. Tengo muchos problemas de memoria, me estaré haciendo mayor. Evidentemente es broma. Cuando empecé a trabajar con compañeras y compañeros que admiraba me fijaba en sus remates, en su forma de exponer una historia, de presentar un gag… pero no solo de los famosos que salen en la televisión. Hay grandísimos compañeros y compañeras que son auténticos genios de la profesión, lo único que los diferencia de otros más conocidos es que no salen en la gran pantalla.

Como todo el mundo, Oswaldo Digón tendrá días malos. ¿Cuesta hacer reír cuando se tienen ganas de llorar?

La comedia es tragedia más tiempo. Todo afecta, evidentemente, pero cuando un espectador decide tomar su tiempo, su dinero, su espacio de ocio para ir a verte, para olvidar sus problemas, para pasar un buen rato, o para lo que sea, no es una opción defraudarle. El público viene a pasarlo bien y conseguirlo es la labor del cómico. Por eso es una profesión. Me preocuparía mucho que mi mecánico no me cambiara el líquido de frenos por tener un mal día.

Lleva ya tiempo actuando en escenarios de todo el país, ¿tiene algo diferente el público gallego?

Yo soy cómico, pero sobre todo soy gallego y lo que cuento está inevitablemente unido a mi forma de ser. Por eso los gallegos y gallegas que vienen a verme perciben los matices y la retranca en las historias de una forma mucho más directa. Para mí el mejor público del mundo siempre es el que viene a cada actuación.

¿En qué le gusta invertir su tiempo cuando no está haciendo reír al público sobre un escenario?

Me gusta mucho dibujar. Además, ahora estoy aprendiendo a tocar el bajo, doy clases de improvisación teatral y, sobre todo, me gusta crear…. A cabeza non para!’.

¿Cuáles son sus próximos proyectos tras su actuación en las patronales de San Froilán?

Actualmente estoy con la obra de teatro Síbaris, que es la obra póstuma del gran escritor gallego Domingo Villar. Tengo de compañeros a Carlos Blanco, Belén Constenla y Pablo Novoa. Estaremos en el Auditorio Gustavo Freire de Lugo, el próximo 28 de octubre.