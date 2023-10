Que é o que leva máis tempo de organizar as festas?

A organización das festas é un proceso que demanda unha gran dose de tempo e dedicación. Cada ano, comezamos a planificalas con varios meses de antelación, o que implica unha coidadosa selección de artistas e espectáculos. Ademais, a elaboración de medidas de seguridade e limpeza rigorosas e a coordinación de diversos aspectos loxísticos son esenciais para garantir que todo funcione á perfección.

Hai quen pide concertos de pago con figuras máis coñecidas. Esa é unha liña vermella para o BNG ou algunha vez pode haber algún?

Dende o BNG consideramos que non se debe excluír a ninguén de desfrutar os concertos do San Froilán, sobre todo tendo en conta que as festas patronais son unha tradición arraigada na nosa cultura. Lamentablemente, non todas as persoas poden permitirse pagar entradas e as festas de Lugo son un evento especial no que todas as persoas deberían poder participar libremente, sen barreira de ningún tipo e, polo tanto, tampouco económica.

Cal cre que é o éxito do San Froilán?

O éxito das nosas festas débese, en primeiro lugar, ás persoas, á participación e á boa acollida por parte dos habitantes da cidade e das persoas que a visitan. Ver a xente unirse e desfrutar das actividades é o que fai que realmente todo mereza a pena. Considero que a variedade de actividades que se ofrecen para todos os gustos e idades inflúen nese éxito. A diversidade de opcións, dende concertos ata atraccións, sen esquecernos das numerosas ofertas deportivas, permite que todas as persoas atopen algo que facer. Ademais, a participación activa dos negocios locais e vendedores ambulantes tamén é un compoñente importante, xunto coa gran calidade e variedade gastronómica que caracteriza ao San Froilán.

Leva cinco anos organizando as festas, cal foi o momento máis difícil?

Sen dúbida, un dos momentos máis difíciles foi enfrontarnos ao desafío da pandemia. Foi un periodo complicado no que tivemos que tomar decisións difíciles para protexer a saúde e a seguridade das persoas asistentes. A covid obrigounos a modificar e mesmo a cancelar moitas das nosas actividades, pero esta situación tamén nos deu a oportunidade de amosar certa resiliencia e creatividade.

E o que máis gozou?

O que máis gozo cada ano é ver como as persoas, as de Lugo e as visitantes, se une nun espírito de alegría e de celebración. É un momento no que as diferenzas desaparecen e todas nos unimos para vivir as nosas tradicións e actividades. Ver ás familias rindo e ás amizades reuníndose é realmente gratificante. Ademais, éncheme de honra ser parte da organización dun festexo que preserva a nosa tradición.

Que é o que lle gustaría organizar no San Froilán que é aínda unha asignatura pendente?

O San Froilán está consolidado co formato actual e iremos introducindo cambios na medida do posible sen que perda a súa esencia.

Délle tres razóns a alguén para vir o San Froilán.

O San Froilán supón unha experiencia cultural única que permite coñecer de preto a cultura local, as nosas raíces e a orixe das nosas festas. En segundo lugar, a nosa programación é diversa, para todos os gustos e para todas as idades, e podémola desfrutar en distintos espazos e barrios da cidade. E, terceiro, as nosas festas ofrecen unha ampla variedade gastronómica única.

Que acto non se vai perder este ano, pero non por obrigación, senon por devoción?

Non vou faltar ao concerto de Elíades Ochoa, un virtuoso da guitarra e un cantante excepcional que conta xa con numerosos galardóns entre os que se atopa un Premio Grammy. Non todos os días se ten a oportunidade de desfrutar dun artista internacional que completa a súa xira do mes de outubro en cidades como Londres, Amsterdam, Bruselas, pasando por Lugo. E, como non, tampouco vou perder a Luar na Lubre.