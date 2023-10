Ura Vázquez García: "É moi bonito ver a resposta do público no espectáculo"

Hay tradición y renovación en las fiestas. Los espectáculos se van renovando y algunos calan tanto que se consolidan. Es lo que ha ocurrido con los gigantes y cabezudos, rescatados hace unos pocos años y que ya son parte del San Froilán. Son un poco como los ancestros de los dibujos animados y al equipo que les da vida se une este año Ura Vázquez García.

Ella conoce bien el mundo de la fantasía. Se ha criado en el corazón de Trécola. Ura es, de hecho, la cuarta generación de la estirpe. Ha convivido con los títeres, ha vivido los cuentos infantiles con una intensidad y una proximidad única y ahora pasa a darle cuerpo a Popeye por las calles de Lugo.

Dice que ese es un personaje que siempre le gustó, entre otras cosas porque "son vexetariana dende que teño memoria e sempre me gustou un personaxe ao que lle encantaban a espinacas".

No es un trabajo fácil. Exige una compleja labor actoral, aunque el público no llegue a verte la cara. Es cansado y hay que llevar la actuación adelante con limitaciones tan severas como la de no poder ver ni respirar muy bien y hay que representar un papel haciendo creer al público que no hay nadie ahí, que es el personaje el que actúa. Pero a Ura le gusta ese desafío, que ya superó con éxito en la última cabalgata de Reyes, cuando dio vida a un enorme oso polar. Dice que fue fantástico vivir la emoción de la gente, con la que la interacción es muy intensa aunque estés envuelta por un cuerpo artificial. Y hay mucho trabajo actoral de improvisación, añade.

Lo bueno es que esos personajes que forman la plantilla de los gigantes y cabezudos de Lugo encandilan al público. La experiencia dice que el rey León es el que más cautiva a los más pequeños, porque resulta entrañable y cariñoso y todo el mundo quiere fotos con él. Popeye es menos conocido hoy por los más pequeños, pero a los padres les encanta y todos quieren que sus hijos descubran a ese personaje que a ellos les hizo tan felices en la infancia. Ura, por tanto, va a tener muchos desafíos, porque mucha gente querrá interactuar con el musculoso marinero de las espinacas.

Es un reto porque mover a los personajes no es fácil. Una hora dando vida a esos cuerpos se hace duro y hay que envolverse en espuma y cinta aislante para aguantar el tirón. La parte buena es que es una interpretación divertida, con muchos momentos en los que, para satisfacer al público, hay que jugar a hacer las posturas de forzudo del famoso marinero y apañárselas cuando a la gente le da por preguntar por Olivia.

Ura cuenta a su favor con sus ganas, con las tablas que ya tiene y con el hecho de que se lanzará a las calles con un equipo que lleva años sumando experiencia, que sabe ya muy bien cómo manejarse entre las multitudes que se agolpan alrededor de los cabezudos.

Ura llega pues al San Froilán arropada y con ganas. Con 17 años no tiene decidido su futuro, pero dice que es muy probable que siga en Trécola, donde su padre ha forjado obras que la encantan, como Sidulfo e o deaño.