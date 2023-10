Luis Pena Mouricio: "El menú típico es un manjar y perdurará"

Nadie puede imaginar un San Froilán que no sea un constante de comidas y cenas y Alejandro Luis Pena Mouricio apuesta todo a que hay futuro para esos ritos alrededor de una mesa. Este joven apasionado de la cocina ya ha vivido su primer San Froilán en los fogones y define el menú típico de las fiestas de Lugo como "un manjar".

"Puede que los platos del San Froilán no sean los de tendencia hoy en día, porque no son de sabores potentes y no se consideran sofisticados, pero son excepcionales", reivindica Luis, convencido de que esa es una cocina que va a perdurar. "Creo absolutamente en el futuro de esos platos por una razón: son sabrosos y disfrutas comiéndolos", sentencia.

"A lo mejor hoy se da importancia a la cocina molecular o a la de fusión, que están muy bien, pero la cocina tradicional tiene sus tiempos y sus trucos y está muy bien", reivindica.

Sostiene que una carne al caldeiro o un lacón, por no hablar ya del pulpo, rozan la perfección cuando están bien hechos y cuenta que a él trabajar en la cocina de una caseta durante las fiestas le hizo apreciar definitivamente la cocina tradicional.

Eso sí, este joven cocinero cree que la carta del San Froilán también está llamada a ampliarse, fundamentalmente porque crecen nuevas conciencias en torno a la alimentación, de modo que habrá que hacer hueco, por ejemplo, a platos vegetarianos y veganos, avisa.

Cuenta que en su primer año en el San Froilán, en la caseta de Nadela, ya percibió que esos cambios están aquí. De hecho, cuenta, en la caseta se diseñaron menús más amplios de los tradicionales precisamente porque hay un nuevo tipo de clientes y "hay que saber que en una mesa de ocho o diez personas no todo el mundo va a querer comer lo mismo".

Luis, que completó en el instituto Sanxillao todos los ciclos de cocina que ofrece el centro y que ahora complementa su formación haciendo también el de panadería y repostería, está ya trabajando con solo 21 años. Él es una de esas garantías de que la cocina de Lugo tiene futuro. En realidad estaba llamado a ello desde hace mucho tiempo. Detalla que con solo cinco años, en una comunión, descubrió lo que quería hacer de mayor. Con ocho años ya se colaba en los fogones, a cocinar con su madre y con su abuela. No tiene duda de que ese será su camino.

La pasión de Luis es la cocina en general, pero confiesa que el San Froilán también engancha. Él ahora compatibiliza trabajo y estudios, pero avanza que va a intentar aprovechar algunos días libres para hacer extras en las casetas del San Froilán. Dice que le encanta ese trabajo en San Froilán porque es muy exigente, de modo que se aprende muchísimo. "No es lo mismo organizar una comida para cien personas que para mil y si estás en una caseta aprendes a ser mucho más organizado y a trabajar concentrado", cuenta. Él es exigente consigo mismo y dice que "el ritmo al que necesitas trabajar en San Froilán me gusta porque te hace sacar lo mejor de ti".