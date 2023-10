Daniel Gigirey llevaba casi cuatro meses mordiéndose la lengua, los que pasaron entre el 19 de junio pasado, cuando se grabó la gran final de la cuarta edición de A Liga dos Cantantes Extraordinarios, y su emisión en el prime time de la TVG la noche del pasado sábado. Cuatro meses sin poder decir a nadie que él era el mejor, el más extraordinario entre los extraordinarios, "coincidiendo con el verano, que vas a muchas fiestas y la gente te pregunta, intenta sonsacarte".

Ahora ya toda Galicia lo sabe. Es la nueva referencia en el mundo de los cantantes de orquesta, al que ya pertenecía desde 2017 como vocalista de una las más destacadas de Lugo, la Principal de Mondoñedo. "Están las cuatro o cinco más grandes en el primer nivel", precisa Daniel, "y justo después el grupo de las nuestras. No somos la orquesta más humilde pero tampoco la más grande. Es un buen nivel".

Él será, por tanto, el gran protagonista del LigaFest, el gran espectáculo que se grabará en la Praza de Augas Férreas el día de San Froilán. Dos horas de show entre la verbena tradicional y el festival, que se emitirá por la TVG el día 7, que reunirá a alrededor de Daniel a compañeros de concurso, jurado y mitos de las orquestas gallegas, como Lito de la Panorama o Blas Piñón de la París de Noia. "He recibido la escaleta y tiene una pintaza estupenda. Ir al San Froilán no es ir a una fiesta cualquiera, presentarse ahí tampoco lo puede hacer cualquiera. Tiene ese espíritu muy de verbena, de fiesta popular", asegura el ganador, que de todos modos tenía asegurada su presencia en las patronales lucenses porque "hasta hace tres semanas yo iba a ir con mi orquesta, formábamos parte del cartel de fiestas. Pero esto es algo distinto".

Y es que este profesional del "campo da festa" tiene claro quién es y de dónde de viene: "Me presenté al concurso con una idea. Yo soy de la época de antes, de Blas y de Lito. Mamé el mundo de la orquesta desde pequeñito, con mi familia. Me gusta la verbena y las fiestas, estar cerca con la gente, en los prados. Es lo que más me motiva. Pero desde hace unos años noto que las verbenas han cambiado demasiado y se ha perdido el respeto y cariño por el público. Las orquestas hacemos un show pero no tenemos en cuenta al público. Yo entré con idea de demostrar lo que yo siento de la verbena. Ver que la gente ha respondido a lo que hago, a mi trabajo, con todo ese cariño votándome, eso es lo mejor que me llevo: el cariño del público y la satisfacción de que lo que hago gusta y lo logro transmitir".

Pero el conseguirlo no ha sido fácil, reconoce, porque "creo que ni yo ni mis compañeros pensamos nunca realmente que íbamos a ser el ganador. Cualquiera podía serlo. Vas viendo las actuaciones y un día gana uno porque a nivel vocal estuvo bien, otro día gana otro porque el espectáculo estuvo mejor... Sí que es verdad que cuando acabaron los programas regulares y llegaron las semifinales y la final, dependía del día, de cómo te saliera en ese momento. Vi todo muy igualado y que iba a depender de lo que ese día pudiera hacer cada uno".

Y justo en ese momento es cuando dio lo mejor de sí mismo, porque opina que "en la semifinal y la final conseguí apartar los nervios, estuve sembrado a nivel vocal y bastante bien a nivel espectáculo. Y como lo que estaban buscando es a alguien lo más completo posible, esos días yo fui el que más se acercaba a eso. Por eso los padrinos me apoyaron a mí, el público... Coincidió así".

El triunfo no le hace replantearse su trayectoria, sino que, muy al contrario, no piensa en dejar el escenario de la orquesta. Otra cosa será en cuál.