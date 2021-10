Marisol Bravos: "No ano 95 xa reivindicaba un San Froilán inclusivo"

Dígame o seu primeiro recordo do San Froilán.

O primeiro recordo que teño do San Froilán é de moi nena cando, me traía o meu pai en brazos. O de traerme no colo era porque non podía camiñar polas secuelas da polio. Ía comigo nos caballitos e a atracción que máis me impresionaba era El Pozo de la Muerte.

Cal foi o mellor San Froilán da súa vida e por que?

Non lembro ningún en especial, quizais cando xa podía ir eu soa ver as barracas. Como ás atraccións era complicado subir, mellor pasar o tempo dando unha voltiña polos distintos postos.

E o mellor concerto ao que asistiu nas festas?

Teño que puntualizar que antes os concertos non eran para nós, refírome ás persoas con diversidade funcional. Pola inseguridade física non somos de aglomeracións. No ano 95 xa reivindicaba, nunha reportaxe deste periódico, "Un San Froilán para todos". Agora colocan plataformas que facilitan a visibilidade. Gústame máis todo o relacionado coa música galega.

Que cousa fixo nun San Froilán do pasado que non volvería facer agora?

En realidade despois da etapa da infancia vin menos ao San Froilán. Cando estudaba, viña da aldea para empezar o curso pasadas as festas. Despois poucas veces me coincidía estar en Lugo porque traballaba fóra. Quizais compraría menos cosas; pero, como vir das barracas sen mercar algo?

Con que queda, co Tren de la Bruja, coa nora ou coa Tómbola del Jamón?

Aínda que non son moi de tómbolas, quedo coa del jamón por ser máis acorde á miña circunstancia. As atraccións non acostuman a ter bos accesos e hai que contentarse con velas.

Botando contas, en que gasta os seus diñeiros no San Froilán ou en que gastou máis?

En comer o polbo varias veces coa familia, compañeiros, amigos... Tamén hai que probar os churros e as garrapiñadas. E, como xa dixen, tampouco se pode pasar sen mercar algún capricho como recordo de cada San Froilán.

Se estivese na súa man facer o programa das festas, que incluiría e de que prescindiría?

Por coherencia faría unhas festas inclusivas. Gústame moito o teatro, así que incluiría algunha representación e, por suposto, xogos para todos. Repetiría a experiencia de "juegos sin fronteras" que se fixo nas festas do meu barrio da Milagrosa. Prescindiría dos fogos artificiais. Teño un mal recordo dunha festa en que estalaron sen control e o susto foi moi grande.