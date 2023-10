Mariano Gallego: "Hay clientes amigos que me invitan a sus bodas"

Las noches de fiesta de cientos de lucenses acaban con frecuencia jugando al bingo y dando después un paseo hasta casa, llevando bajo el brazo un obsequio que está siempre a la última y que en muchos casos les habrá entregado Mariano Gallego. Él puede presumir de que muchos fieles del San Froilán lo conocen desde que era un niño y dice que "al cincuenta por ciento de los clientes los trato desde hace muchos años, así que son también amigos".

Como prueba de esa relación cercana con los habituales del Bingo Gallego, relata que "hace poco, una pareja de Lugo hasta me invitó a su boda".

Mariano es joven, pero no es un novato. Lleva doce años en el bingo y dice que no dudó nunca en seguir con un negocio que tuvo su padre y antes su abuelo y su bisabuelo. Su bingo lleva en el San Froilán desde hace veinticinco años y sostiene que el secreto del éxito es "tener chispa y humildad, porque alguien que va de sobrado no le cae bien a nadie". Además, añade, "la gente no es tonta y sabe dónde toca".

Dueño de una dicción impecable, este joven dice que realmente él es un comunicador. Pero a esa virtud une un escaparate que a muchos les roba la vista y en el que parece no faltar casi de nada. Este año lo que más se lleva son los patinetes, valorados en unos 250 euros. Pero la oferta es variada, porque los premios no pueden ser en metálico, y explica que lo que está más en boga ahora son los regalos tecnológicos, como los Iphone, además de patinetes y motos eléctricos. Pero el catálogo es amplio, con unas 200 referencias, porque los gustos también están en función de la edad y al bingo van jóvenes y mayores y muchos eligen el regalo pensando en si hay niños en casa.

Elegir premios para un público variado tiene sus trucos, pero Mariano dice que la clave es siempre ver qué funciona, ir retirando lo que la gente va dejando de valorar y probar con cosas nuevas.

El premio mayor que dio en Lugo fue un coche. Fue una sensación y no descarta volver en el futuro a incluirlo en su catálogo de premios en Lugo. Lo que se vaya poniendo de moda, en todo caso, lo traerá. Y es que si algo tiene claro Mariano Gallego es que él va a seguir estando en las fiestas de Lugo.

Él viene desde Salamanca y aquí cierra una temporada que con los años ha ido acortando. Desde que estalló el covid decidió reducir las ferias a las que acude y dice que para él "las de Lugo, Palencia y Salamanca son la sota, el caballo y rey de las ferias", las que no se pierde por nada del mundo, porque son las que mejor funcionan y las más rentables.

El resto del año se dedica a su empresa de limpieza integral de vehículos, a cuidar de la familia y a sus hobbies, pero cuando se acerca octubre pone rumbo a Lugo, levanta la persiana y coloca unas sillas que nunca están vacías, porque la llegada del juego online no le hace sombra al ambiente que tiene la feria y al buen sabor de boca que tiene para tantos salir con un premio del ferial.