Lugo festejó el patrón sin agobios, con mucha actividad y un día veraniego

Los lucenses respondieron con ganas al arranque oficial del San Froilán y tanto en la primera noche como este jueves, día del patrón, el recinto ferial y las calles del centro estuvieron muy animadas. El hecho de ser jornada festiva solo en la ciudad y de que no hubiera conciertos o espectáculos de los que atraen a grandes masas de gente hicieron que no se vivieran abarrotes, lo que a su vez permitió disfrutar de la fiesta de forma más cómoda.

Pero no solo la afluencia contenida facilita la diversión sino que también contribuye a ella un programa muy amplio y muy variado, con propuestas para todos los gustos y edades. Esta, de hecho, parece estar siendo una de las claves del éxito del San Froilán en los últimos años. Solo una muestra: en la jornada inaugural, en una noche de temperatura veraniega donde el protagonismo lo tuvo la música, se podía elegir —e incluso combinar, porque no se superponían— entre el rock-indie de Carolina Durante en Horta do Seminario —tocó una hora de reloj, para pesar de quien tenía gana de fiesta—, música electrónica en A Mosqueira y un revival de Lou Marini (ex saxofonista de Blues Brothers) y Red House en Santa María.

El programa festivo se desplegó ya en toda su plenitud en el día del patrón. Las calles fueron cogiendo ambiente desde primera hora de la mañana, con muchos lucenses llevando a casa bandejas de pasteles y otros entregándose a las propuestas con las que se iban encontrando por el camino. Antigüedades en la Rúa da Raíña, cerámica muy colorista y variada al lado de la Praza de Abastos, artesanía detrás del Concello, pasacalles y, por supuesto, las barracas. Muchas familias de la ciudad eligieron la mañana para llevar al ferial a los pequeños de la casa, aprovechando una menor concurrencia que la que se esperaba para la tarde. Y también muchas salieron de él preguntándose por el día del niño, en el que los precios de las atracciones son más reducidos. El Concello no informó todavía si habrá ni cuándo será.

Aunque el recinto festivo es mucho más que carruseles y aparatos de adrenalina. Las casetas de pulpo y las tómbolas volvieron a triunfar en un día de temperatura alta para la época donde el castañero que recibe en el ferial tuvo difícil colocar el producto.

Pero si las calles tienen animación estos días no solo es por el programa que ha elaborado el Concello sino por la variedad de espectáculos que se instalan por su cuenta en las calles. Mimos, pintores, músicos... Dan color y entretenimiento a una ciudad a la que le quedan todavía muchas jornadas de fiesta. La vuelta a la rutina se producirá tras el Día del Pilar, cuando cerrará el ferial, pero el Concello intenta minimizar las inevitables molestias con un amplio dispositivo de limpieza, con control de ruidos y con refuerzo de la vigilancia policial. De momento no hubo que lamentar incidentes de gravedad.