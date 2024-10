Loly Molla Domené: "Iba con una maletita a pagar a los artistas"

Solo ha conocido el San Froilán desde dentro. Loly Molla es vasca y llegó a Lugo porque se casó con un gallego. Fue aterrizar aquí y empezar a trabajar en la concejalía de Cultura. Allí se pasó los siguientes 43 años.

Habla con una alegría que denota que fue feliz en su trabajo, pero no siempre fue todo coser y cantar a la hora de organizar el San Froilán. Al principio era un equipo reducidísimo de funcionarios el que se encargaba de todo, hasta de hacer a mano las entradas de los conciertos y también de pagar a los artistas, que décadas atrás cobraban en metálico. Recuerda que "iba con una maletita con el dinero y allí me quedaba esperando a comprobar que todo iba bien, porque no podíamos pagarles hasta que empezara el concierto".

Entre hacer las entradas y pagar a los artistas había muchos pasos previos, incluido el de atender las excentricidades que pedían los músicos para venir a la fiesta. Había quien exigía que las toallas fueran de un color determinado, quien imponía que le tenían que poner x marca de whisky... Tras recibir las peticiones especiales de los músicos, a Loly y a sus compañeros les tocaba ir de tiendas a buscar lo que les pedían. Recuerda, en especial, el año que vino Héroes del Silencio y hubo que ponerles en el pabellón una parrilla para que se pudieran hacer sus hamburguesas.

Era un trabajo de muchas horas cuando empezaban las fiestas, tanto que Loly cuenta que nunca pudo llevar a sus hijos a las barracas. Eso le tocaba siempre a su marido, porque ella durante esos días no tenía tiempo para nada, mucho menos para disfrutarlas.

Tensión en la subasta de las barracas

Y antes de que empezara el San Froilán el trabajo era intenso y complicado con frecuencia. No olvida que los funcionarios se encargaban de la subasta para el reparto del lugar que ocupaban los barraquistas y que aquel era un proceso con frecuencia cargado de tensiones. Un año, recuerda, la revuelta de los feriantes fue tal que hasta se atrincheraron en Quiroga Ballesteros y amagaron con dejar encerrados allí a los funcionarios. Fueron horas tensas.

Y no faltaba la presión de la calle. La gente siempre estaba pidiendo al Ayuntamiento que se trajera a artistas que estaban de moda. Pero muchas veces no era posible, porque cuando empezaba el San Froilán había muchos que habían acabado ya las giras, dice. "A lo mejor habría que empezar a contratar mucho antes, quizás un año antes para evitar ese problema", reflexiona.

Con todo, hubo años de éxitos, incluso cuando las fiestas aún se autofinanciaban sin dinero municipal. Ella tiene muy vivo el tirón que tuvo Carlinhos Brown, que causó una avalancha que le llegó a resultar inquietante, o incluso Manolo Escobar o Dover.