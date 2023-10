A lenda de Luar Na Lubre

Bieito Romero ten unha melena longa con todas as tonalidades que existen entre o branco e o negro. O líder de Luar Na Lubre apela para situarse fóra do tempo real e entrar no mítico. Ninguén podería calcular a ollo os anos de Bieito nin cando naceu Luar Na Lubre porque a súa esencia é durar.

Volveron o luns ao San Froilán como se volve a un sitio recurrente, vestidos con esa roupa que se cita cos séculos, negra, entallada e ancha na manga. Parecera que gravan un vídeo sobre o camiño histórico a Compostela.

Todos os artistas fan unha caricia ao lugar onde actúan. "Estamos nunha das prazas máis bonitas que hai en Galicia, un lugar emblemático", comentou na plaza de Santa María, co xesto eclesiástico de abrir os brazos estendendo as mans cara á catedral. Estas proclamas buscan achegarse ao público, que o luns era tan masivo e tan respectuoso como cando se sacraliza un templo. O eloxio non precisa ser sincero, pero Bieito Romero parecía coñecer a praza e dicir a verdade.

Luar Na Lubre fai un pacto co seu público. Cóntalle unha lenda enfiada canción a canción, e os espectadores de Lugo se deixaron guiar polos temas do disco de revisión que interpretaban, XX Encrucillada.

O Camiño de Santiago apareceu na terceira canción, Mártiros e Wagner. A ruta xacobea naceu da lenda ao calor dunha tumba e converteuse nunha árbore de centos doutras. A letras fala dun peregrino armenio que anda cara a Fisterra e atopa un monstro.

Xunto a ese elemento fundamental no cauce de Luar Na Lubra están o folk e a poesía. O concerto empezou con Fonte do Araño, en homenaxe a Emilio Cao, que o compuxo hai medio século.

O segundo tema viña asinado por Federico García Lorca, que coñeceu o folcore galego nas súas visitas a Galicia. Soou Madrigal á cibdá de Santiago, na que o poeta andaluz escribira: "Ãgoa da mañán anterga/ trema no meu corazón". Ese era o espírito que acariñou a noite en Santa María.