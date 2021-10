José 'Pepe' Vázquez: "Antes solo había patatas fritas en las churrerías"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

El primer recuerdo que tengo de las fiestas de San Froilán es ayudar a mis padres en la churrería e irles a buscar boletos a la tómbola. Tendría unos 8 o 9 años. Los días de las fiestas no había colegio y me dedicaba a ayudar un poco y a hacer recados que me encargaban. Recuerdo que descubrí el truco de los boletos de la tómbola: los que no tenían premio estaban perfectamente cerrados y los premiados se identificaban por el brillo del pegamento porque los cerraban a mano. Como me dejaban escogerlos cogía a propósito seis boletos de los cuales solo uno tenía premio. Así no les extrañaba y evitaba que me pillaran.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

Siempre lo he pasado bien en San Froilán. De pequeño y luego trabajando. Pero la verdad es que lo pasaba mejor cuando eran unas fiestas buenas para el negocio y se ganaba pasta. Eran otras épocas, no había fábricas de patatas fritas y el único sitio donde podías conseguirlas era en una churrería. También está el hecho de que antiguamente, hasta los años 90, la gente gastaba muchísimo dinero durante las fiestas. Aunque trabajara siempre he disfrutado.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

Como siempre estaba trabajando no he podido ir a ninguno. Los escuchaba de fondo y malamente desde la churrería. Además, mientras que hay un concierto es cuando más trabajo tenemos. Me habría gustado asistir a alguno porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, pero cuando se trabaja hay que atender con toda atención el negocio.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

No recuerdo nada en particular. Si a caso alguna que otra avería que me obligó a cerrar unas horas. Pero como eso no depende de mí no cuenta.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedaría con el Tren de la Bruja, conocía mucho a su dueño. Era de Valencia y venía todos los años por San Froilán. Primero, con el Pozo de la Muerte y después con el tren. De hecho, yo de joven me he escapado muchas veces a ver el Pozo, aquello era una cosa muy interesante. Lo conocía a él y a su señora e íbamos muchas veces a tomar café. Lamentablemente falleció hace aproximadamente ochos años. Y el tren que viene ahora es de otro dueño, su familia no continuó con la barraca.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

Pues en el canon de ocupación de la vía pública para mi churrería y en inversiones para mejorar el puesto. Invertía en nuevas y mejores máquinas. Actualmente, estoy reformando la churrería y como no estaba claro que fuera a haber San Froilán no voy a estar. El año que viene, si me va bien en la subasta, volveré. Pero bueno, nos seguimos viendo este y todos los inviernos en la Avenida Rodríguez Mourelo donde pongo siempre la churrería pequeñita.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Considero que lo hacen muy bien en lo relativo a las barracas y al programa de las fiestas. Por ello, no prescindiría de nada. Lo que sí me gustaría es que volviera el espectaculo de las majorettes. Hacían unos malabares impresionantes y un desfile muy bonito.