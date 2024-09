Javier Sánchez: "Vou ao pulpo a Lugo; o bonito é o ambiente"

Dice Javier Sánchez que "hai tres clases de vida: a dos vivos, a dos mortos e a dos pescadores". Para él no es difícil adivinar cuál es la peor. Y sabe de lo que habla, porque lleva toda la vida en el mar. Empezó a trabajar con 16 años y para entonces ya estaba bien enseñado en el manejo de las artes de pesca.

Hombres como él salieron a lo largo de los años al mar en busca del producto que acabaría siendo el emblema de las fiestas de Lugo. Y él, que tanto sabe de la dureza del trabajo de un pescador, es de los que no se pierde el ritual de esa celebración en la que se goza de las esencias de su mar.

Lo suyo fue el pulpo durante muchos años y no tiene ninguna duda de que el que se pesca en su zona es lo mejor de lo mejor. El pulpo gallego, defiende, tiene más sabor. Y, aún así, recalca, no todos son iguales. Están el de arena, propio de las Rías Baixas, y el de "a pedra", que es el que se captura en A Mariña. En la costa lucense tiene fama el que se coge entre San Cibrao y Xove. Dice Javier Sánchez que es exquisito, tanto que él nunca se cansaría de comerlo.

No es el que se toma ya en San Froilán, no al menos en las grandes pulperías. Hace muchos años que los platos se llenan con las capturas de Marruecos. El patrón mayor de la cofradía de San Cibrao conoce bien las diferencias, pero eso no le condiciona a la hora de disfrutar de las patronales de Lugo. En San Froilán cae el pulpo "porque o bonito é o ambiente que se forma", remarca.

Disfruta como cualquiera de fuera de Lugo

Disfruta como cualquier foráneo de la fiesta, pero detrás de él hay una historia. Eso sí, reconoce que no está nada documentado en la cofradía cómo era la venta del pulpo en el pasado. Por los relatos familiares y de viejos pescadores, Javier Sánchez sabe que hubo un tiempo en el que, tras pescarlo, había que ir con el pulpo de casa en casa, vendiéndolo.

Esa penosa tarea que seguía a la de la pesca se pudo abandonar cuando se crearon las cofradías. La que hoy preside se constituyó el 1 de marzo de 1930 y supuso el cambio en la comercialización, que se hizo más eficaz y más segura.

A la hora de comer, claro, le gusta el de "a pedra, o máis rico que hai", pero asume que hay poco. De hecho, él es de esos pescadores que hoy se dedican a otras especies, en su caso a la lubina, porque hoy el pulpo escasea. En Lugo non queda moita flota, porque as capturas mermaron", dice.

Es algo que lamenta, por la calidad del producto y también porque esa era una pesca que dejaba vivir. No era raro que los pescadores de cefalópodo pudieran estar en casa a la hora de comer. Además, subraya, es "un arte selectivo", de modo que el impacto sobre otras especies es mínimo.