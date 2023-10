Israel Fernández: "En el escenario me entrego, no me guardo nada"

Acepta con orgullo y humildad que lo comparen con Camarón de la Isla —uno de sus grandes referentes—, pero Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo; 1989) brilla con luz propia y ya es todo un referente en el mundo del flamenco.

Definido por la crítica como uno de los mejores cantaores y compositores de su generación, este artista de origen gitano desplegará todo su arte en San Froilán, sobre el escenario de Santa María, para arrancar al público por bulerías, rumbas y fandangos.

Es usted uno de los platos fuertes de las patronales lucenses, ¿qué va a poder escuchar el público en su concierto?

Es la primera vez que actúo en Lugo, por lo que voy con muchas ganas y con muchísima ilusión. Yo soy un cantaor que me inspiro según el momento, según el día que haya pasado. Y también voy actuando en función de cómo reaccione el público. Lo que hago es cante flamenco y la gente va a poder escuchar los temas de mi último trabajo, que se llama Pura sangre.

Dicen que es un disco muy personal; una vuelta a sus raíces, ¿es un trabajo autobiográfico?

Sí, puede decirse que tienen mucho de autobiográfico, ya que contempla referencias a mi infancia, a mi familia, a mis abuelos... Es un recuerdo a lo que yo he vivido de chiquito, a cómo me he criado. Puede decirse que es parte de mi esencia.

Ha declarado en varias ocasiones que no se lleva muy bien con los puristas, ¿cómo define usted su flamenco?

El flamenco es de todos, de cualquier persona, no tiene dueño. Lo que pasa es que hay que intentar enamorarle y la única forma de hacerlo es con lealtad, con verdad y con mucho cariño.

Y con trabajo...

Sí, desde luego, también tiene que haber mucho trabajo. Antes de la inspiración está el trabajo y después llega el premio. Tiene que haber dedicación y, en mi caso, también hay una gran devoción. Además, para el cante hay que nacer. A cantar no se aprende. El cante se mejora, pero no se aprende, ya se nace con ello.

Tiene 33 años y se dedica profesionalmente a la música desde los 11, ¿nunca ha pensado en hacer otra cosa?

Pues la verdad es que tampoco pensé nunca en dedicarme al cante; ha sido algo natural. Yo empecé a cantar de chiquitito en las fiestas de mi casa, con mi familia, y cantar siempre ha sido pura devoción.

¿Qué queda de aquel niño y en qué ha evolucionado el artista?

Queda todo, ya que intento cuidar mucho al niño que llevo en mi interior. Sin ese niño que todos llevamos dentro creo que perdemos el 70% de lo que somos. Yo intento conservar esa inocencia dentro de mí, aunque es una inocencia que evoluciona. Y en el plano profesional también hay un desarrollo porque la música siempre evoluciona con las vivencias, según lo que le pasa a uno y lo que vaya viviendo, según como vaya respirando. La música depende de todo.

Suma premios, llena conciertos.... ¿Cuál diría usted que es la clave de su éxito?

La clave no se sabe. Yo me entrego siempre en el escenario; no me guardo nada. Intento no engañarme a mí mismo y ser sincero en todo momento con mi corazón. Así es como me entrego al público cada vez que canto.

Se entrega al público y hace constantes referencias a la juventud, ¿cómo ve el futuro del flamenco?¿Cree que peligra?

Este género no peligra porque el flamenco es como el universo, es infinito. Ahora mismo yo lo veo en un momento muy bueno. A mis conciertos siempre van muchos jóvenes y a mí eso me da mucha alegría porque es mi motor, mi inspiración. Encontrarme con la juventud me ayuda a reencontrarme conmigo mismo. Además, actualmente hay muy buenos cantaores, bailaoras y guitarristas jóvenes que están haciendo un flamenco increíble. La verdad es que estamos viviendo una época preciosa.

Para muchos de esos artistas jóvenes es usted un referente. Se sentirá orgulloso...

Más que orgulloso siento una gran felicidad por poder acercar a la juventud a lo que podemos denominar la iglesia del flamenco.

¿Quién le va a acompañar sobre el escenario el próximo 10 de octubre?

Estaré con Diego del Morao, que para mí es una gran bendición porque me da muchísima seguridad y me inspira muchísimo. Y también con mis palmeros de Jerez y con Ane Carrasco con la percusión. Voy a estar muy bien acompañado.