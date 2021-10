Entre el indie y el rock alternativo

El Domingo das Mozas trajo consigo el concierto de una de las vocalistas más interesantes de la escena actual autonómica. Guadi Galego ofreció este domingo en la Praza de Santa María una amplia muestra de su último trabajo, Costuras, su quinto álbum en solitario, donde demuestra la fusión indiepop con el campo electrónico.

La música gallega muestra un amplio bagaje profesional, iniciado en solitario en el año 2009, tras formar parte de la histórica formación de música tradicional Berrogüetto, como vocalista, pianista y gaiteira. Graba con ellos tres discos. Viaxe por Urticaria (1999) y Hepta (2001) fueron acogidos con los brazos abiertos por la crítica siendo merecedores de diversos premios y reconocimientos, entre ellos, el de Mejor Grupo Folk Europeo en el año 2000, galardón que allanó su camino hacia una candidatura a los Grammy Latinos en 2002.

En anteriores trabajos firmó canciones en diferentes idiomas, incluida su lengua materna. La obra, Immersion, con canciones en gallego, portugués, vasco, catalán, aranés, asturiano y castellano marcó un punto de inflexión en su carrera.

La voz de Guadi Galego cautivó a un amplio espectro de lucenses que disfrutaron de unos de los conciertos más eclécticos de las fiestas de San Froilán 2021.

Con las ganas por continuar la noche más larga de las patronales, la masa social se trasladó hasta la Praza da Horta do Seminario para dejarse llevar por el rock alternativo del músico santanderino Ángel Stanich. Desde los primeros acordes, la potencia instrumental desarrollada sobre el escenario por el artista, junto a sus letras intimistas, sorprendió a los neófitos en su trayectoria, que volvió a reactivarse después de un parón de dos años.

Este paréntesis musical le sirvió para apostar por las nuevas composiciones que conforman sus último trabajo, en el que sobresale el single Rey Idiota, una suerte de teclados que conduce al público hacia una burlesca reflexión sobre la fragilidad del éxito.

MÚSICA PARA TODOS. El Domingo das Mozas trajo a la ciudad de la muralla una amplia variedad de actuaciones musicales con aforo libre. La formación folk Acordeireta actuó poco después del mediodía en Santa María.

Por la tarde, fue el turno de Lulavai y Comando Curuxás. Mientras que el rock y el blues de Rachel&The Blue Batons se escuchó en Horta do Seminario. Los locales Trinitá entraron en acción por la noche en idéntico lugar.

El Drogas y el Proyecto Valley

El Drogas traerá este lunes toda la tradición del mejor rock nacional con un concierto del ex líder de Barricada, a las nueve en Santa María, con reserva previa de entrada. El legendario vocalista dejará su impronta con temas propios y de Barricada. La orquesta Costa Dorada actuará en Augas Férreas, a las ocho y media.



María Arnal y Bagés

María Arnal y Marcel Bagés ofrecerán su espectáculo musical en Horta do Seminario, a las diez.



Horta do Seminario

La Praza da Horta do Seminaria albergará este lunes el concierto de Proyecto Valley, a las nueve.