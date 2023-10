Fernando Arribas: "A pirotecnia non recibe o recoñecemento que merece"

O escritor Fernando Arribas (Lugo, 1958) é o encargado de poñer un novo capítulo na historia do San Froilán dos Devanceiros, a colección editada polo Concello de Lugo adicada ás patronais e que na súa vixésima edición terá como protagonistas os espectáculos pirotécnicos.

A obra, titulada Os espectáculos pirotécnicos das festas de San Froilán, fai un repaso por toda a historia deste tipo de espectáculos nas festas patronais da cidade desde o século XIX ata as edicións máis recentes.

"O primeiro fogueteiro coñecido é Joaquín Pérez no ano 1878, pero durante as festas do San Froilán pasaron moitos outros, tanto de Galicia como de fóra do territorio galego", sinala Arribas. "Gustaríame poñer en valor a traxectoria dos hijos de Alonso ou a dinastía dos Real, unha saga de fogueteiros que comezou a súa andaina pola metade do século XIX e que eran oriundos de Lugo", explica.

Unha viaxe apaixoante por dous séculos de historia deste tipo de espectáculos, que segundo o autor, "non reciben o recoñecemento que merecen". "Aínda que non o pareza, este é un traballo de investigación que comezou hai dous anos. Lamentablemente, a historia dos espectáculos pirotécnicos no San Froilán aínda está por escribir, malia ser un dos festexos máis recoñecidos en toda Galicia", detalla.

Por iso, o autor agarda poder completar este traballo nun futuro próximo. "Gustaríame poder ampliar esta obra facendo unha bibliografía sistemática das sagas de fogueteiros de Lugo, xa que durante moitas décadas foron os encargados de poñer o broche final ás celebracións", explica.

Preguntado pola esencia das festas patronais, Arribas non dubida: "Se tivera que resumir o San Froilán ao longo dos douscentos últimos anos, eu diría que se reducen a catro cousas: a música, o polbo, as barracas e os fogos artificiais".

A colección San Froilán dos Devanceiros naceu no ano 2004, co obxectivo de reforzar a memoria histórica de Lugo tratando temas diversos relacionados coas festas patronais da cidade. Ao longo dos anos, fóronse publicando diversas obras baixo as firmas de Xosé de Cora, Javier Serrano Alonso, Darío Xohán Cabana, Teresa Pena ou Adolfo de Abel Vilela.