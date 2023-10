Fernando Arribas: "Os foguetes eran o número máis importante das festas"

Fernando Arribas recordou este martes no Vello Cárcere que, na súa infancia, cando se lanzaba un foguete "apampabamos coa vista perdida no ceo e procurabamos ver onde caía a cana, que era o mellor trofeo que se podía conseguir". Desa emoción infantil nace o seu novo libro, Os espectáculos pirotécnicos nas festas de San Froilán, o 20º volume da colección San Froilán dos Devanceiros.

O ensaísta remontouse ao século XV para datar o inicio da tradición nas patronais de Compostela. "En Santiago botábase pólvora na véspera do Apóstolo e estendeuse a todos os sitios". A partir desa expansión "os foguetes eran o número máis importante das patronais durante a segunda metade do século XIX e o primeiro terzo do século XX". Como consecuencia, tamén "era o máis caro".

A pesar dese papel prepondente, "non figuraba o nome dos fogueteiros nos programas nin na prensa porque os contrataban a última hora". Os nomes non aparecían, pero si as súas firmas porque "os números tiñan nome, como o sobrio Carro de fuego ou mesmo un detallado La gran girándula fuente de sorpresa, adornada con surtidores brillantes de chinescos y de perlas, terminando con una preciosa cascada de frutas y flores.

Os polvoristas

Os tamén chamados polvoristas pertencían "a estirpes de toda Galicia, tamén de Lugo, onde había moi boas sagas". Como exemplo puxo "os Real, que aparecen arredor de 1850". El Progreso felicita a Ramiro Real, de Rábade, no San Froilán de 1911 porque a súa colección de fogos aéreos resultou "nutrida, variada y buena". Para enxalzar o seu oficio, comenta que "las combinaciones del conocido artista han superado a cuanto podría esperarse dada la premura de tiempo y la falta de necesarios elementos para su trabajo".

A fama tamén acompañaba aos palentinos Hijos de Alonso, "que foron os primeiros en facer xogos de fogos acuáticos, en 1907; foi no río, na zona da Ponte".

Unha circunstancia singular dáse no ano 1926, cando "no transcurso dunha 'garden party', celebrada o día 4 de outubro nos xardíns da Deputación e que estaba amenizada polo Rexemento de Zamora, hai unha queima de fogos artificiais diurnos". Xa de noite, "o señor Real ofrece fogos de lucería, ao tempo que se elevan no espazo profusión de globos con candeas romanas e colas eléctricas".

Volvendo atrás, en 1917 viviuse unha situación paralela á que vivimos nestas festas. El Progreso lamenta que "non houbo programa de festas, debido ao estado de guerra existente no Estado español", aínda que se montaron barracas que atraeron moitos forasteiros "unidos á bonanza do tempo". O ambiente animado non evitou que "Pelúdez se queixase da ausencia de fogos artificiais, así como doutros elementos típicos do San Froilán".

Fernando Arribas observou que o lucerío de artificio desapareceu do ceo patronal coa covid. "Unha vez superada a pandemia non se recuperaron porque a Concellería de Cultura alega que son molestos para os animais, pero agora hai fogos menos ruidosos".