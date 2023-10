Andrea Pena López: "Los extranjeros te enseñan en Google qué copa quieren"

No hay fiesta que vaya bien sin un buen camarero. Y eso es aún más cierto en San Froilán, donde a días intensos le siguen larguísimas noches de diversión. Andrea Pena bien podría adaptar una famosa canción de Sabina y cantar Y nos dieron la una y las dos y las tres...detrás de la barra.

La parte buena es que ella, cargada de energía, de alegría y de chispa, es de ver el lado bueno de las cosas y dice que las de San Froilán son "noches bonitas".

Todo depende de la actitud y dice que a ella le gusta ir contenta a trabajar y explica que empeñarse en sostener el buen humor además ayuda a que se cree buen clima con los compañeros y a que todo funcione así mucho mejor.

Pero, además, es que las de San Froilán son noches de tratar con gente muy diversa, así que siempre se acaban viviendo experiencias simpáticas. Se nota, dice, que el festejo es muy turístico, porque hay mucha gente de fuera. Entenderse con ellos en medio de multitudes y del ambiente de un pub no siempre es fácil. Pero siempre se encuentra la solución. "Hay extranjeros que te enseñan una foto de una copa en Google para explicarte lo que quieren", cuenta.

Lleva año y medio en un pub, la sala Jagger, así que este será su segundo año en las fiestas y a Andrea no le mete miedo el trabajo que tiene por delante. Esas noches intensas del San Froilán pueden empezar a las once o las doce de la noche y acabar a las seis o las siete de la mañana, porque al cerrar hay que dejar todo listo para el día siguiente. Es un trabajo con un enorme desgaste físico en noches de multitudes, que "te dejan cansadísima". Pero ella ve la parte buena y ahí incluye la de aprender a trabajar con la presión de saber que hay mucha gente esperando, lo que supone saber gestionar muy bien el trato con el cliente y que no se pierda el buen rollo.

Andrea vive todo eso como un aprendizaje personal que le puede servir también para el futuro. Esta joven camarera es estudiante de Enfermería. Trabaja para costearse parte de sus gastos mientras está en la universidad y está convencida de que su aprendizaje detrás de la barra le va a servir en el futuro para manejar situaciones profesionales en las que la tensión y las aglomeraciones sean un factor a tener en cuenta.

A la vez que aprende mucho, ser camarera le permite lujos como el de no tener que compartir piso mientras estudia y, encima, desarrolla ese ojo clínico que caracteriza a un buen camarero. Reconoce que la gente ni se imagina todo lo que se aprecia desde detrás de la barra y dice que lo mejor es la buena relación que se acaba trabando con muchos clientes. "En mi pub la gente es muy amable, hay muchos clientes habituales y el trato es fenomenal", cuenta. Eso sí, en San Froilán, tiempo para conversar no va a tener ni ella ni ningún camarero de Lugo.