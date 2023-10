Pablo Sánchez, de Ciudad Jara: "Escribo de forma visceral, sobre mis dudas y miedos"

Ciudad Jara, liderada por Pablo Sánchez (Orihuela, 1980), nació del fin de uno de los grupos más seguidos en el panorama musical español en los últimos años, La Raíz, que marcó con sus letras revolucionarias a varias generaciones y que anunció su separación en 2018.

Aunque Sánchez lleva 20 años dedicándose a la música y ha llenado estadios y festivales, el compositor estaba atrapado en un grupo con el que ya no se identificaba y lo pasó tan mal en aquella última etapa que llegó a quedarse afónico. Por ello, el valenciano se cerró a componer música para lanzar un álbum propio, y así ideó Ciudad Jara, un concepto musical creado para disfrutar y rodeado de cinco músicos de primer nivel.

Creó Ciudad Jara tras despedirse de La Raíz, un grupo con un éxito innegable. ¿Qué sintió al dar ese salto al vacío?

Al principio fue difícil, pero también ilusionante. Yo venía de un proyecto que a nivel laboral y económico había llegado a su sitio para poder vivir de él. Ya no me identificaba con el grupo, lo pasé tan mal que me llegué a quedar afónico. Por eso, Ciudad Jara es una de las cosas que más orgullo me generan porque tuve que empezar de cero con un proyecto nuevo más personal y que se alejaba mucho artísticamente del anterior. Además, coincidió con el inicio de la pandemia. Tenía todos los factores en contra para afrontarlo.

Con Ciudad Jara cambió totalmente el rumbo de su carrera musical. Pretendía crear una ciudad de música. ¿Qué representa?

La banda es una ciudad que representa mis inquietudes más reales. La Raíz tampoco me permitía dar saltos estilísticos de un gran nivel y con Ciudad Jara puedo expresar lo que me dé la gana y con extremos opuestos dentro de mis estilos en el grupo. Es una sensación de libertad absoluta.

¿Esa mayor libertad lo ha transformado como artista?

Sí, esa libertad hace que pueda enmarcarme dentro de estilos que solo conocía como oyente. Sin embargo, como compositor no me había lanzado a tocar algunos palos con los que sí me he atrevido con Ciudad Jara.

En este proyecto decidió abandonar la acérrima crítica política y social que caracterizaba a su anterior formación. ¿Sobre qué prefiere escribir ahora?

En este momento prefiero componer sobre cualquier cosa que se me pase por la cabeza, pero de una manera más visceral. Por ejemplo, sobre las preocupaciones cotidianas, los cuentos que le leo a mi hija, las inquietudes personales y emocionales que me atormentan, mis dudas, miedos y alegrías. Escribo sobre todo el abanico emocional que me envuelve y que no es precisamente pequeño.

¿Qué les diría a los seguidores que se quedaron anclados en su etapa musical anterior?

Les diría que todo el mundo evoluciona. Es verdad que al principio mucha gente joven rechazó ese cambio porque lo que necesitaban en ese momento era identificarse con un colectivo del estilo de La Raíz. Entiendo perfectamente que se sintiesen un poco frustrados, pero creo que el 90% de los seguidores que lo sintieron también pasaron por diversos cambios en sus vidas, como en mi caso.

Ha sacado tres discos con la banda, el último en el mes de marzo. ¿Qué puede contar sobre La velada del lobo?

La velada del lobo es un disco visceral, que nace de el contacto físico con los seguidores del grupo después de dos años de pandemia. Al salir otra vez a tocar a los festivales y probar otra vez lo que era esa normalidad, nos apetecía hacer las cosas de una manera un poco más desenfadada. Volvimos a componer de una manera más alegre y el disco lo refleja.

¿Qué le gustaría que supieran sus oyentes antes de pulsar el play de la primera canción del disco?

Me gustaría que supieran que La velada del lobo es un disco hecho con mucho cariño. Hoy en día, la música es efímera y muy rápida. Este disco es totalmente lo contrario.

¿Mantiene la introspección personal de sus trabajos anteriores?

En este EP trabajamos un sonido más rockero y desenfadado. También composiciones menos profundas y menos íntimas. Es un disco para bailar y para disfrutar.

Han salido de gira por todo el territorio español. ¿Hay algún momento que recuerde con cariño?

En esta gira he tenido momentos muy memorables. Por ejemplo, cuando tocamos en mi pueblo, Orihuela, donde estuvo toda mi familia. También el de Gandía, que es donde vivo. Esos son siempre los que más recuerdo.

¿Qué se puede esperar de la actuación en el San Froilán?

Haremos un repaso por los tres discos que ha compuesto Ciudad Jara. También intentaremos que la gente disfrute, salte y que se lo pase muy bien con los enormes músicos que llevamos en la banda. Sin duda, será uno de los shows más completos.