Elíades Ochoa: "C. Tangana me dijo que era un gran admirador mío"

Eliades Ochoa (Songo La Maya, 1946) es uno de los grandes soneros de la historia de la música cubana, músico primordial de todo el fenómeno que fue Buena Vista Social Club, fiel siempre a las raíces de la música tradicional y guitarrista de primera. No hace falta mirar ni escuchar demasiado para entender por qué a Ochoa se le llama a menudo el Johnny Cash de Cuba. Los rasgos robustos, el sombrero característico, las botas de vaquero y la imagen icónica del hombre de negro... Traen consigo canciones de la escuela de la vida impregnadas del tipo de sabiduría ganada con esfuerzo que no se puede comprar.

Ahora, Ochoa llega a Lugo con su último disco, Guajiro, en el que ha contado con la colaboración del armonicista de blues Charlie Musselwhite, la leyenda de Fania All-Stars Rubén Blades y Joan Wasser, más conocida por su nombre artístico, Joan As Police Woman. El cubano demuestra en este trabajo que es una voz singular con un estilo y un sonido propios, con firmes raíces en la tradición cubana y un atractivo tan atemporal como universal.

En 1997, cuando saltó a la fama internacional como miembro del grupo Buena Vista Social Club, ganador de un Grammy, el cantautor era una joven promesa. Es cierto que ya había cumplido 50 años y llevaba 18 al frente del Cuarteto Patria, el grupo más importante de Cuba, pero aún estaba en la flor de la juventud comparado con los legendarios Compay Segundo e Ibrahim Ferrer, que llevaban tocando desde antes de que él naciera y con los que hizo duetos inolvidables en canciones clásicas como Chan Chan y Candela.

Un cuarto de siglo después, Ochoa ya es un veterano con una trayectoria e historia propia, y Guajiro presenta al músico como nunca antes se le había oído. Las canciones del álbum —la mayoría de las cuales son composiciones suyas— son las más íntimas y personales que el músico ha grabado. "Este disco habla mucho de mí y de mi historia", afirma. "Es realmente la historia de mi vida y cada canción cuenta con mucho significado".

Para la realización de Guajiro recurrió a una serie de consagrados colaboradores. El productor Demetrio Muñiz representa un vínculo directo con Buena Vista, habiendo actuado durante muchos años como director musical de la banda de gira que surgió del proyecto original.

Son cubano, bolero o clásicos reinventados, como sus versiones de Sergio Rivero o de Atahualpa Yupanqui, junto al blues como colofón son algunas de las melodías que atesora la obra, que se inaugura con el tema Vamos a alegrar el mundo, en una declaración de intenciones insuperable. "Es diferente a lo que he hecho antes, me sacó de mi zona de confort", señala Ochoa. "Llevo muchos años tocando el son cubano tradicional y en este momento de mi vida quería hacer algo un poco diferente y siempre me ha gustado colaborar y estar abierto a otros ritmos y a trabajar con diferentes artistas".

No está del todo seguro de lo que desencadenó su tardío florecimiento como compositor, aparte de la sensación de que había llegado el momento, la inspiración era fuerte y el viaje de la vida le había proporcionado ideas que pedían a gritos ser compartidas. "Es una etapa diferente de mi vida a la que viví cuando hicimos Buena Vista", dice.

El álbum Guajiro me abrió las puertas al mundo entero. Ahora siento que es el momento adecuado para contar historias"

"Gente como Compay e Ibrahim tenían muchas historias para compartir, y hacer este álbum con ellos me abrió las puertas al mundo entero. Ahora siento que es el momento adecuado para contar mis historias. Estoy en un buen momento y llevo estas canciones en el corazón. Podría decirse que es mi manifiesto", asegura.

Con el lanzamiento de Guajiro, el maestro Eliades Ochoa añade un nuevo y revelador capítulo que entrelaza todos los hilos y cabos de su vida y carrera en un testamento personal definitivo y convincente que honra su pasado, y al mismo tiempo lleva ambiciosamente su música hacia nuevos y transgresores horizontes.

Mirando la lista de reproducciones de Spotify del referente cubano, una de sus canciones destaca sobre el resto: Muriendo de envidia, su colaboración con C. Tangana. "Me dijeron que venía a conocerme y yo, encantado, accedí. Desde que se bajó del coche le vi buscándome. Estuvimos conversando y me dijo que me admiraba, y eso que yo pinto canas ya... Fuimos al estudio, el mismo donde hicimos Buena Vista Social Club, y se hizo. Así, en ese momento", cuenta el sonero, que siempre se precia de colaborar con músicos ya sean de Mali, Camerún, Estados Unidos o... El Madrileño.