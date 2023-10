Desafiando as alturas polas rúas da cidade

Logo do éxito da actividade tras dous anos consecutivos nas patronais lucenses, o Clube Atletismo Lucus Caixa Rural Galega, coa colaboración do Concello de Lugo, organiza unha nova edición do Saltar na rúa. A exhibición de saltos terá lugar este xoves 12 de outubro na Praza Horta do Seminario ás 12.00 horas, co obxectivo de seguir achegando o atletismo á poboación da cidade.

As disciplinas escollidas para protagonizar a última mañá do San Froilán son o salto de lonxitude e o de pértega, dúas das máis visuais no eido do atletismo. "Gustaríanos facer moito máis, pero isto é o máis dinámico para o público e o que máis lle gusta a todos os que veñen a vernos", afirman desde o clube.

Un auténtico espectáculo a carón do recinto feiral, que nesta edición se abre á participación de destacados atletas a nivel galego. A presenza dos propios deportistas de Atletismo Lucus, tamén é de grande importancia á hora de poñer en valor as figuras locais. "Repetirán atletas lucenses como Antía Pernas e Pablo Modia na lonxitude. Tamén contaremos con Adolfo Sainz-Maza na pértega e incluso con Bea Viteri, unha veterana nesta proba. Todos eles poden definirse como actuais e futuras promesas neste eido", sinalan.

Saltar na rúa é unha actividade que cada vez conta cunha maior acollida por parte do público lucense e que se postula como un dos eventos máis agardados en cada edición do San Froilán. "Empezamos no ano 2021 cun pouco de medo por vir da pandemia. Pero, en xeral, é un acto que caeu ben na cidade", explican.

Ademais, a terceira edición desta exhibición deportiva conta con algunhas novidades, como o horario e a localización nos que terá lugar. "A primeira vez arrincamos ao lado do auditorio Gustavo Freire. O ano pasado estivemos en Quiroga Ballesteros e este 2023 xa estamos en pleno centro, na Praza Horta do Seminario e en horario de mañá (12.00 horas). Isto é unha mostra da relevancia que está a cobrar o evento nas festas lucenses", detallan.

Asimesmo, desde a organización da exhibición anunciaron que este ano non se realizarán actividades de triple salto, para outorgar maior tempo ás outras dúas disciplinas —lonxitude e pértega—.

Seguindo o exemplo doutras localidades como Pontevedra, onde a Sociedade Ximnástica da cidade comezou con esta iniciativa —xa convertida nunha importante cita anual a nivel nacional—, o atletismo salta ás rúas de Lugo. "Esperamos que se achegue moita xente a vernos e poder seguir moitos anos coa actividade", conclúen desde o Clube Atletismo Lucus Caixa Rural