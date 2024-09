Decálogo para vivir a tope el San Froilán

Unas 200 actividades en 9 días convierten al San Froilán en uno de los festejos con más opciones dentro y fuera de la comunidad gallega. Atestado de actos y con una oferta pensada para todos los públicos, el programa de las patronales incluye este año música de todos los estilos, ferias temáticas de diversos sectores y multitud de espectáculos que aúnan tradición y modernidad.

Lucenses y visitantes pueden disfrutar del 4 al 12 de octubre de un ambiente festivo sin parangón y de una gastronomía para todo tipo de paladar. Para no perderse ni un detalle de los festejos, este decálogo recorre las citas más destacadas de la programación.

La fiesta del pulpo. Parada obligada en las casetas

Aunque las tradicionales casetas del pulpo, instaladas en las cuestas del Parque de Rosalía, han evolucionado mucho con el paso del tiempo, todavía conservan su esencia. Este año, los comensales que se dejen caer por las casetas de Aurora do Carballiño, Nadela y Ramiro López pueden degustar la ración de cefalópodo al precio de 14 euros, con los tradicionales cachelos a dos euros. El pulpo, que mantiene en estos establecimientos el precio del año anterior, también se puede encontrar en muchos otros locales de hostelería, donde la ración se vende a precios que oscilan entre los 11 y los 18 euros.

Barracas. Atracciones infantiles y para amantes del vértigo

No hay fiesta que se precie sin las tradicionales barracas y el San Froilán reúne año tras año a las atracciones con más demanda. El tiovivo, el scaléxtric, el tren de la bruja y los coches de choque compiten con la casa del terror, el ciclón o las tómbolas, entre otras muchas. La oferta se adapta a todos los gustos y edades, con opciones para los más pequeños, que se quedan sorprendidos ante el maremágnum de luces y sonidos que emana el ferial , y para los adultos más atrevidos, que desafían al vértigo y liberan adrenalina en las atracciones más arriesgadas.

Animación en la calle. Una fiesta en cada rincón de la ciudad

Durante todas las patronales, las calles de la ciudad derrochan diversión y ambiente festivo. Lucenses y visitantes se pueden cruzar con la familia Pelúdez y disfrutar de su humor y de su retranca. Además, gigantes y cabezudos animan a un público que también puede divertirse y bailar al son de las charangas. Este año recorren la ciudad Os Festicultores, Arrincadeira Folk, Nubeiro, a Volta do Agro, Trastiños do Castelo, Foliada de Bosende, Reviravolta, Estoupacaldeiros, Son de Lugh, Caivanca, Biouteiro-Astelu, Falso Teito, Os Picorruchus, Airiños de Orbazai, Treboada, Tambukda y Xaora. A estas actuaciones se suma además el grupo de percusión afrobrasileña Bloco Meigallo.

Espectáculos en familia. Teatro, títeres y magia

Para hacer un parón entre baile y baile, el programa incluye numerosos espectáculos para contemplar tranquilamente en familia. Las patronales traen en esta edición a Lugo el festival Oktoberink, organizado por la Asociación Galega de Arte Corporal; el Acrocircus, de la Fundación Tchyminigagua; el Circus Feria, con juegos a cargo de Bambolea; Larún, juegos de madera a cargo de Jokai; Juega a lo Grande, en la carpa del San Froilán Miúdo, y el San Froilán Máxico. También se ponen en escena los espectáculos ‘Pasmo de Pedra’ y ‘A Tómbola de Cromina’, de Micromina Títeres; ‘The Yetis’, de Campi qui pugui; ‘Rag & Bone’, de Xip Xap Teatre; ‘Go go & stay stay street’, de Mimo’s Dixie Band; ‘Incredible Box’, de La Tal; ‘Távole’, de Circo Chosco; ‘Rogelio III La Fête’, de Assircopatas; ‘Lullaby’, de Proyecto Kavauri; ‘Coa música a outra parte’, de Trécola; ‘Malabarian on the rox’, de Roxi Katcheroff, y ‘Mute’, de Oran Bi.

Ferias temáticas. Oficios tradicionales y gastronomía

Las ferias temáticas siempre tienen un hueco en las patronales lucenses y en esta edición vuelven a jugar un destacado papel. Lucenses y visitantes pueden recorrer la XXXI Feira do Mel, la Feira de Antigüidades e Coleccionismo, la III Feira da Olería Tradicional y el San Froilán Tecedeiro, que incluye talleres de artesanía. Además, el entorno de la catedral lucense acoge una vez más la tradicional feriaal 'Volta ao Medievo', que ofrece al público la posibilidad de retroceder diez siglos en el tiempo y disfrutar de actuaciones musicales, desfiles y juegos propios de la Edad Media.

Folclore. Ofrendas, ganado y música popular

El San Froilán tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su guiño a las tradiciones. Además del pregón que da este año Luz Darriba, el programa incluye la ofrenda de la corporación a San Froilán y la ofrenda a Rosalía de Castro, a cargo de Marga Portomeñe y Ana Carreira. Tampoco falta el XII Desfile de Gando Tradicional, la Exposición de Razas Autóctonas de Galicia, la 52ª Edición do Desfile do Traxe Galego, el XXI Festival de Cultura Tradicional y la XXV Mostra de Música Tradicional Galega. La cultura tiene su hueco con la presentación del número 21 del San Froilán dos Devanceiros: ‘Peludez. O Libro II’, de Xosé de Cora; la ‘Letra das Festas 2024’, revista oral , y ‘Os Cegos no Camiño’, un encuentro de romanceros medievales, ciegos y lazarillos.

Citas humorísticas. Monólogos y drag queens en el escenario

Fiesta y humor suelen ir de la mano, por lo que el programa de las patronales de 2024 incluye varias citas para dejarse llevar por las carcajadas y no pensar en otra cosa que no sea la risa y la diversión. Bajo el título de ‘San Froilán Sorrí. O recuncho da comedia’, el festival teatral de monólogos sube este año al escenario de las patronales a David Amor y A David Perdomo, dos artistas con una dilatada trayectoria sobre las tablas. El buen humor tampoco faltará en el VIII Concurso Miss Deusa, organizado por el colectivo Alas, en el que participan alrededor de una decena de drag queens.

Verbenas. Veladas y bailes al ritmo de grandes orquestas

Las verbenas han formado parte del programa de las patronales a lo largo de las décadas y este año no es una excepción. Tanto en la sesión vermú como en las que se celebran en horario de tarde y de noche, lucenses y visitantes pueden bailar este San Froilán al ritmo de las orquestas Escaparate, Stereo, Costa Dorada y Acordes. Los amantes de este género también pueden disfrutar de la actividad que lleva por nombre Verbena Galega d’Antes, un espectáculo participativo que incluye talleres de baile, además de las actuaciones de Airiños da Freba y Bailador@S de Oxeito.

Conciertos. Música gratuita para melómanos de todos los estilos

Hablar de todos los estilos de los artistas que actúan en las patronales de 2024 es una tarea compleja, ya que los conciertos incluyen grupos de rock, folk, pop, o música tradicional gallega, entre otros. El programa incluye también el VIII Espazo Hip Hop, el V Electronic Music Festival y el XIX Sanfroidance. Para los aficionados a la música más clásica, también actúan la Banda Filharmónica de Lugo y la Banda de Vilalba, y para los fans del disco, la Duendeneta. El San Froilán ofrece además la oportunidad de mostrar su música a medio centenar de grupos y artistas lucenses.

Deporte. Saltos al aire libre y una milla popular

El día final de los festejos, la Praza Horta do Seminario acoge el IV Saltar na Rúa-Milla Popular 40º aniversario Lucus. Este evento lúdico y deportivo, que suele reunir a mucho público, incluye pruebas de salto de longitud y de altura y una milla popular.