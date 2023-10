Sara Corredoira ya tiene marcadas en rojo en el calendario varias citas para el San Froilán. "Este año no me lo pierdo", dice la jugadora del Durán Maquinaria Ensino, que durante los últimos años tuvo que privarse con frecuencia de comidas familiares y encuentros con las amigas de toda la vida. Los estudios de Medicina en Santiago y su militancia en equipos de Santiago y Cortegada le impedían estar en las patronales de su ciudad.

Pero este San Froilán será todo distinto. Ahora juega en el Ensino y hace el sexto año de la carrera, curso que realiza en el Hula, de modo que a ratos podrá ser una joven más, viviendo las fiestas de su ciudad. Cuenta que ya está hecha la reserva para la comida familiar, en la que se sentarán a la mesa unas quince personas, y que ha quedado con la pandilla "porque tenemos varios conciertos anotados que no queremos perdernos". Detalla que el que ella espera con más ganas es el de Baiuca.

Pero todo apunta a que para Sara Corredoira las escapadas a la fiesta serán, de todos modos, paréntesis cortos. En broma dice que "me tomaré el pulpo y después me iré a bajarlo". No en vano, tiene una agenda cargada de trabajo y también fama de ser una currante, una mujer que se emplea a fondo en todo lo que hace. A la vez es cierto que no le queda otra que ser disciplinada, porque al fin y al cabo simultanea dos carreras. Por las mañanas está en el Hula y por la tarde su vida gira hacia el baloncesto. Entrena unas dos horas diarias y este San Froilán, el día 7, hay partido de Liga.

De Sara dicen que es una estudiante brillante, que ha sacado cada año un curso de Medicina a pesar de que compagina los estudios con el baloncesto, que en un nivel como el suyo exige duros entrenamientos y supone muchos viajes con el equipo. Ella, con todo, parece ser de esas personas que todo lo miran en positivo y dice que lo bueno de su situación es que el Ensino le da facilidades para concentrar sus entrenamientos en la jornada de tarde.

Es, un poco, seguir con lo que ha sido su vida de siempre, porque esta joven lucense está inmersa en el baloncesto desde que tenía diez años. De niña siempre hizo deporte, pero desde que se apuntó a basket en las actividades extraescolares del colegio ese ha sido ya siempre gran parte de su mundo.

De pequeña jugó en equipos mixtos, estuvo en la selección gallega y quienes han seguido su carrera destacan que siempre fue una gran encestadora y una jugadora eficaz y entregada. Ella, en cambio, es más modesta, y sostiene que no destacaba más que otras compañeras y que su carrera realmente despegó cuando se fue a Santiago y su entrenador de allí confió en ella. Hoy, jugando como base, es una respetada jugadora.

Pero Sara Corredoira también vivirá este San Froilán desde la perspectiva de una joven estudiante de Medicina. En un curso como sexto, eminentemente práctico, es consciente de que es probable que en el Hula haya más trabajo durante el San Froilán, porque en las jornadas festivas y los fines de semana siempre se produce una sobrecarga de las urgencias.

Seguirá entregada a sus pasiones, pero este año Corredoira podrá disfrutar por fin del San Froilán. Por delante le seguirá quedando siempre mucho trabajo y decisiones importantes, como la especialidad que elegira. Dice que ahora mismo se inclina más por "una médica que quirúrgica", porque sus intereses han ido evolucionando según avanzaba en los estudios, que inicó pensando en dedicarse a Trauma o a la medicina deportiva.