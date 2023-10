Un brillante Domingo das Mozas dá paso a case unha semana máis de festa

Non hai Domingo das Mozas que non brille, pero cun sol cegador refulxe aínda máis. Foi o que sucedeu onte co acibeche, as pandeiretas e os foles das gaitas que como cada ano soaron polas rúas do centro.

O Domingo das Mozas é un día que ule a tradición en Lugo e é o día no que moitos lucenses convidan a polbo e no que xente de moitos lugares da provincia e de fóra dela chegan, ata en autobuses, para gozar da festa, polo que moitas rúas estiveron ateigadas por horas.

O calor desmesurado —alcanzáronse de novo os 33 graos—volveu ser o aspecto máis destacado da xornada e fixo especialmente meritorio gozar da festa con vestimentas tradicionais ou ofrecer espectáculo a pleno sol, como facían Pili Pampín e outros artistas a primeira hora da tarde no parque Rosalía de Castro, dende onde a TVG emitía en directo o programa Aquí Galicia e os máis animados botaban un pé. Aínda que a dicir verdade estaban moito máis concorridas a esa hora as zonas con sombra, con bancos e céspede ocupado por festeiros que repoñían forzas.

A só uns metros, quen non tiñan descanso eran os carruseis, ateigados de nenas e de nenos aos que polo xeral nada importuna, nin o calor nin o frío, cando se trata de subirse aos cabaliños ou de lamber algodón doce.

Se alguén goza do San Froilán é a cativada, por iso ademais dos vistosos espectáculos que percorren as rúas, hai, como nas últimas edicións, un espazo propio, con actuacións e actividades específicas para eles. Está no patio do antigo Seminario, dunha carpa na que hai sesións de teatro ou de música todos os días.

Pero non hai que lembrar que o San Froilán foi en orixe unha feira e esa vertente comercial tamén está a ser reforzada dende a concellería de Cultura, organizadora das festas. Esta fin de semana, días centrais da festa, houbo feira de mel na Soidade. E uns mestros máis arriba, de alfarería, onde confluía negocio e cultura.

A cidade viviu unha fin de semana espléndida, pero aínda queda moita festa, ata o Día do Pilar. E o feiral estirará ata o sábado, con prezos reducidos nas atraccións dende o venres.

Cola en una heladería de Lugo este domingo. EP

Ringleiras para comprar xeados e lotería

Este ano máis que nunca, o San Froilán está sendo a constatación de que non hai feira boa para todos e que cada un a conta como lle vai nela. Durante a fin de semana houbo negocios que como é habitual funcionaron moi ben, como a hostalaría, especialmente a do centro da cidade e a dos arredores do feiral. T

Tampouco foron unha sorpresa as ringleiras nalgúns despachos de lotería. O Nadal está a dúas voltas e para os foráneos resulta tentador marchar con algún boleto.

Foi moito máis insospeitado ver estes días ringleiras na xeaderías. Ou mesmo un posto de xeados no feiral, un dos poucos nos que onte a primeira hora da tarde había movemento.

Moitos outros feirantes quéixanse das poucas vendas que están a ter. Nin as gorras parecían ter saída onte nun posto de Rodríguez Mourelo, a pesar do sol abrasador e do cartel de oferta. Pode que a inflación faga elixir e, ante o polbo e os carruseis, as preferencias parecen estar claras.