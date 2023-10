O bispo pide imitar a San Froilán e "estar de verdade" coa xente que o precisa e á que se quere

A catedral acolleu este xoves a ofrenda do pobo de Lugo ao seu patrón, San Froilán, e nela o bispo, Alfonso Carrasco, animou a seguir o exemplo do santo e a "preocuparse" e "estar de verdade" coas persoas "que o necesitan" e coas persoas "que se queren".

Carrasco repasou a vida de Froilán, nado preto da catedral, no Regueiro dos Hortos, e que chegou a ser bispo de León, nunha cerimonia na que a corporación municipal lle fixo unha ofrenda ao patrón con flores e produtos do campo, como é tradición. Presentouna a alcaldesa, Lara Méndez, acompañada de dúas nenas vestidas con traxes tradicionais e coa maior parte dos concelleiros socialistas e populares presentes e os nacionalistas ausentes, como é habitual.

O bispo destacou o mérito que ao seu ver tivo "Froilán, que chegou a santo" por ter escollido a doutrina cristiá, "o camiño verdadeiro", nunha época na que había "alternativas", xa que "o mundo musulmán tiña moita presenza e moita forza", lembrou. Cando naceu o que hoxe é patrón de Lugo, o bispo Odoario acababa de mandar a reconstrución da catedral da cidade tras a destrución sufrida pola invasión musulmá, recordou o prelado doce séculos despois.

A alcaldesa e dúas nenas presentáronlle flores e froitos do campo ao patrón de Lugo e Os Xílgaros tocaron música tradicional

Carrasco fixo esta reflexión ante dous centos escasos de persoas nunha catedral que pechou as súas entradas principais, a de Pío XII e a de Santa María, nada máis comezar o oficio relixioso. Dende ese momento só se puido acceder ao templo pola pequena e pouco coñecida porta da sacristía, onde hai varias escaleiras, ou pola porta pola que entran os turistas, onde hai un control de acceso. Esta circunstancia provocou malestar entre algunhas persoas, como xa sucedera o ano pasado.

A cerimonia non contou con moito público, pero a maioría dos asistentes vivírona con moito sentimento. Como de costume, a catedral lucía un aspecto magnífico, refulxente, con flores frescas e o sol resaltando aínda máis as xa por si impresionantes pinturas barrocas do altar maior.

A misa celebrouse en galego, como sucede de forma excepcional cada día do patrón, e déronlle cor a música e as voces do Orfeón Lucense, de Luis Varela Castiñeira ao órgano e de David Varela Vázquez cantando.

Ao remate da cerimonia, os asistentes puideron venerar unha reliquia do santo. Este está enterrado en León, pero dende 1614 consérvase na sé lucense un trozo de tibia e uns corporais que usaba para dicir misa. A reliquia gárdase nunha caixa forte e sácase o día do patrón. Amósase nun relicario de prata con forma de brazo erquido que adoita estar no museo catedralicio e que, un ano máis, o bispo empregou para bendicir os asistentes.

A cerimonia rematou como empezou, coa música do grupo Os Xílgaros acompañando a corporación municipal no seu percorrido dende a catedral ata a casa consistorial, como fixera antes dende a Praza Maior ata a Praza de Santa María.