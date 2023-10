Bieito Romero, de Luar na Lubre: "Lugo sempre foi vangarda na música tradicional"

Luar na Lubre podería definirse como a banda de folk máis internacional de Galicia. Despois de levar a cultura da súa terra por máis de 50 países e ofrecer arredor de 2.000 concertos, chegan este luns 9 de outubro á Praza de Santa María (21.00h) celebrando 37 anos de traxectoria e coa presentación de Encrucillada, o seu vixésimo disco.

Os seus temas forman parte da banda sonora da vida de moita xente e o seu líder, Bieito Romero (A Coruña, 1964), confirma que aínda queda moito camiño para uns auténticos veteranos da música tradicional.

Traen a Lugo o seu vixésimo disco, Encrucillada. A que soa esta obra?

Encrucillada é un recompilatorio de todo o traxecto de Luar na Lubre. Collemos temas doutros discos e regravámolos coa formación actual. Sempre desde o respecto, pero dándolle un punto actualizado á nosa música. Quixemos innovar e poñer na actualidade cancións que forman parte xa da nosa vida.

Contaron con moitas colaboracións, pero destaca a do desaparecido cantautor Pablo Milanés.

Incorporamos a voz de Pablo Milanés nunha canción que xa estaba gravada. Queríamola presentar conxuntamente con el, pero xusto coincidiu coa triste nova do seu falecemento. En todo caso, é un tema moi bonito e adicado á súa compañeira, a galega Nancy Pérez. No disco tamén están presentes todas as voces femininas que pasaron polo grupo e outras como Sés.

É o último disco de Luar na Lubre en formato físico. Tamén supón o fin dunha era?

Non é o final dunha era, pero si que tivemos que adaptarnos ás circunstancias tecnolóxicas deste momento. Sei que soa moi impactante dicir que é o último disco en formato físico, pero temos que aceptar que agora a música se escoita doutra maneira.

Xa están pensando no disco número 21?

A verdade é que estamos disfrutando de Encrucillada, porque saíu hai apenas uns meses. Pero tamén debo confesar que xa estamos pensando no seguinte.

Despois de tantos anos, de onde sacan a inspiración?

A inspiración vén das boas enerxías, das boas vibracións e dos bos equilibrios que hai dentro dunha banda tan numerosa como é Luar na Lubre. Tamén hai que dicir que non fixemos ningún descanso, desde o ano 1986 estivemos tocando sen parar e penso que tamén é unha das claves á hora de facer medrar o proxecto.

Celebran 37 anos sobre os escenarios. O tempo comeza a pesar?

No lombo si que pesan, porque cando eres novo tes algo máis de forza. Pero iso non quita que estemos fantasticamente ben, non somos vellos nin moito menos. Somos, en todo caso, maduritos (ri). O problema do peso é cando é mental ou espiritual. Ese si que pode con todo. Pero cando iso non sucede, pódese continuar para adiante sen problema.

Xa perdín a conta das veces que acudín ao San Froilán, como espectador e como artista. É unha cita obrigatoria"

O San Froilán é o mellor escenario para celebrar as case catro décadas na música?

Sen dúbida. O San Froilán é a festa máis importante que hai no Estado, xa non digo Galicia porque se dá por suposto. Son celebracións populares, recoñecidas e moi queridas. Son fundamentais no calendario e poder participar no cartel deste ano é unha honra para nós. Ademais, a actuación terá lugar na Praza de Santa María, que é histórica.

Son uns veteranos das patronais lucenses. Cantas veces asistiu como espectador e como músico?

Como espectador, moitas. É unha desas festas obrigadas para asistir, tanto como para comer o pulpo, como para pasar unha xornada agradable. E como músico, penso que foron xa cinco ou seis veces as que estivemos tocando nas patronais lucenses ao longo da nosa traxectoria.

Pódese esperar algunha sorpresa?

Si, temos preparada algunha sorpresa. Pero é mellor non desvelar nada (ri).

Que destacaría da aportación de Lugo á música tradicional?

A aportación da cidade de Lugo á música tradicional é moi importante. Desde Luciano Pérez —mestre artesán do Obrador de Instrumentos Musicais da Deputación de Lugo—, ata todas as iniciativas que se crean nese ámbito. A maiores, a provincia xerou grupos históricos como Fuxan os Ventos. Lugo sempre foi vangarda, hai unha longa historia da música folk con referentes permanentes e persistentes dos sons máis representativos das nosas terras galegas.

Vostedes foron pioneiros, pero nos últimos tempos emerxeron novos referentes como Tanxugueiras ou Baiuca. A música galega está en maior auxe ca nunca?

A música galega está viva. Está viva nos distintos acontecementos que se deron nos últimos tempos, como foi o caso de Tanxugueiras no Benidorm Fest. Este foi un trampolín que potenciou que unha banda como a desas rapazas fose recoñecida en todo o territorio español. Non eran algo novo, de feito, xa levaban moitos anos traballando aquí en Galicia. Tamén permitiu que moita xente puidese descubrir que temos música de moi boa calidade.

Os músicos galegos deben viaxar fóra para que se lles recoñeza?

Si que é paradoxal que a todos eses artistas que están traballando tan ben e con tan bo criterio lles coste saír da propia Galicia. Aí está a gran eiva da nosa música, debemos proxectarnos tanto a nivel estatal como internacional. Pero iso é cuestión de tempo, o importante é que haxa calidade, propostas e persistencia no tempo. Esas son as claves.

Luar na Lubre percorreu preto de 50 países. Cal recordan con especial agarimo?

Por dicir un territorio algo exótico e no que nos quedou una pegada profunda, sinalaría Xerusalén. Demos un concerto alí no Templo dos deuses en 2004, son unhas ruínas arqueolóxicas que están preparadas para acoller actuacións musicais e quedamos abraiados. Tamén destacaría Montreal ou a primeira vez que actuamos en Bos Aires.

Que lle diría aos que pensan que co galego non se vai a ningures?

A nós dixéronnolo no seu momento e foi algo descorazonador. Diríalles que a cultura galega non ten fronteiras e que a nosa música pode ter un carácter universal coma calquera outra, nós levamos anos a demostralo.