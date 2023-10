Armonía de cantos y coros

La asociación Cultural Cántigas e Frores celebró este sábad el Festival de Cultura Tradicional, como lleva haciendo desde hace 21 años. El certamen, que se desarrolla con motivo de las fiestas de San Froilán, contó con la participación de las escuelas y grupos de la asociación, que forman parte de una línea varias generaciones de aficionados a los sones y las danzas gallegas de siempre que llevan cincuenta años poniendo en valor.

Los músicos y bailadores de Lugo estuvieron ayer acompañados por la Asociación Cultural Donaire. Es un colectivo nacido en A Coruña en 2033. Mantienen grupos de baile, panderetas y gaitas.

Una de las actuaciones en A Soidade. VICTORIA RODRÍGUEZ/SEBAS SENANDE

El espectáculo se desarrolló en la Praza de Santa María y se vio favorecido por la bonanza de las temperaturas, que eran altas, y del cielo claro, a pesar de que estemos avanzando en octubre.

Coros. La Praza da Soidade fue el escenario para una colaboración entre Lugo y A Coruña con motivo de las patronales.

Actuaron en este evento los colectivos Coro Galego Santa Comba do Veigue, Asociación do Lado do Sol, Agrupación Folclórica Os Gaiteiriños, Asociación Coitelodepau, Grupo de Pandereteiras de Cántigas da Terra da Coruña y Grupo Birloque Gaiteiros.