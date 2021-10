Ana Castro Liz: "Un año fui todos los días a comer el pulpo a las casetas"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Recuerdo con cinco años caminar por el centro de Lugo de la mano de mis padres, saludar a conocidos, comer almendras garrapiñadas y manzanas con caramelo. Recuerdo también el olor a comida al pasar por las casetas, la tómbola con su canción pegadiza del ‘perrito piloto’ y querer ver una por una todas las barracas a las que me quería montar. Disfrutaba mucho observando las caras de la gente en la calle durante estas fechas, estaban llenas de alegría. La tradición de juntarnos en casa de algún familiar para comer el día de San Froilán no se me olvidará nunca. Y, por supuesto, ir en el Tren de la Bruja y disfrutar de alguna orquesta en la Praza Maior. Todos mis recuerdos de niña en las fiestas de San Froilán están adornados por la lluvia y por tener que ir siempre vestida con botas de agua y paraguas. Pese al tiempo, lo vivías con un gran con optimismo.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

Posiblemente los que viví en mi época universitaria, en los años 90. Disfrutaba plenamente de los quince días de fiesta. Acudía a muchísimos conciertos y conocí, en aquellos años, a mucha gente de copas.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

No me podría quedar solo con uno, los mejores conciertos a los que asistí fueron: el concierto de Loquillo y los Trogloditas a finales de los años 80; el concierto de Miguel Bosé en el año 2010, y, sin duda, la actuación de Los Secretos en el año 2017.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

Un botellón.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Indudablemente siempre fui muy fan de la noria, cada año me monto como mínimo una vez en esta atracción.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

En lo que más me gasto el dinero siempre es en las barracas y en las pulpadas con los amigos y familiares. Un año fui a comer pulpo a las casetas todos los días que duran las fiestas.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría? Introduciría eventos pensados para que aquellas personas solteras o que se sientan solas puedan aprovechar para hacer nuevas amistades durante las fiestas. Por otro lado, reduciría el ruido y eliminaría la pirotecnia para evitar el sufrimiento que el estruendo que genera produce a los pájaros y demás animales.