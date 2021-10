Alberto Grandío: "Gustaríame que a programación incluíra todos os estilos de música"

Dígame o seu primeiro recordo do San Froilán.

O primeiro recordo que teño era a ilusión dun chaval polas festas da súa vila. Uns días diferentes e nos que podías ir cos amigos ás barracas. Había algunha incrible como El Pozo de la Muerte. Gozabamos do tiro e dunha que era romper pratos lanzando peóns. Recordo a primeira vez que vin unha montaña rusa, daquela ninguén fora a Madrid ao parque de atraccións e tivera un éxito tremendo. As barracas son importantísimas para o éxito das festas e creo que deben estar no centro. Aquí como se sabe hai varias teorías, pero a xente quere ir ao centro. Son festas para ver a xente que fai tempo que non se ve e para deixarse ver.

Cal foi o mellor San Froilán da súa vida e por que?

Todos os San Froilán son bos polo que non podo destacar ningún en especial. O importante é ter en conta a todos os tipos de público para que as festas sexan gozadas por todos os cidadáns. Cada un que desfrute como queira, sempre respectando aos demais, pero non cabe dúbida que cando un é máis novo, vívese doutra maneira.

E o mellor concerto ao que asistiu nas festas?

Concertos bos houbo moitos. Teño un gran recordo dunha especie de grupo ou orquestra que eran de Valencia, creo que se chamaban Luz Verde. Foi fai moitísimos anos e actuaron na Praza do Campo Castelo. Estabamos extremadamente sorprendidos do ben que o facían. Agora o tema dos concertos cambiou moito dende a miña perspectiva. Por sorte, eu asisto a moitos, vou a moitos concertos durante todo ano. Porén, cando era novo o San Froilán dábache a oportunidade de ver grupos musicais que só podías ver en televisión. O que si é certo é que antes viñan máis grupos coñecidos ou que estaban no alto neses momentos. Enténdase que isto non ten nada que ver coa calidade das actuacións.

Que cousa fixo nun San Froilán do pasado que non volvería facer agora?

Non volvería a montar na atracción dos ‘caballitos’.

Con que queda, o Tren de la Bruja, a nora ou a Tómbola del Jamón?

Cada cousa para o que é. Montei na nora moitas veces, aínda que eu era máis da montaña rusa. A Tómbola del Jamón tamén era divertida e nunca entendín como non se quedaban afónicos. En cambio, o Tren de la Bruja nunca me gustou.

Botando contas, en que gasta os seus diñeiros en San Froilán ou en que gastou máis?

Supoño que en ‘pulpo, pulpo, pulpo e máis pulpo’; que é a nosa identidade.

Se estivese na súa man facer o programa de festas, que incluiría e de que prescindiría?

O formato está ben: barracas, concertos de xente da nosa terra, e concertos que sexan variados, feiras de artesanía, feiras de animais e maquinaría agrícola. Un pouco de presenza do Lugo rural. Eu traería concertos con estilos diferentes para tocar todos os estilos musicais. Sei que é difícil pero ás veces case se consegue. Tamén é certo que non é nada doado contentar a todo o persoal. Hai que ser conscientes de que todo cambiou: hai festivais por todas partes e ser orixinal é unha cousa moi difícil. E hai que poñer o foco na calidade musical, non temos a obriga de que veña actuar moita xente porque para iso están, como dicía antes, os festivais. E isto é o San Froilán.