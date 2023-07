"El verano es buen momento para un injerto capilar, pero hay que evitar el sol"

Estamos en verano, la época que muchos usuarios prefieren para realizarse un injerto capilar. ¿Tiene alguna ventaja hacerlo ahora?

Los injertos capilares son cirugías programadas y es cierto que para muchos de estos procedimientos se escoge el verano. Yo diría que al ser una intervención ambulatoria, la gente aprovecha, se opera y se toma sus vacaciones, retornando luego a sus actividades laborales habituales a los 15 días aproximadamente, porque la recuperación es muy rápida.

¿Qué precauciones deben tener en cuenta los pacientes tras la realización del injerto?

En un injerto capilar hay cuidados relativos a la cirugía y otros relativos a la época del año. Con respecto a la cirugía, los cuatro primeros días son los más importantes porque el injerto prende en un lapso de tres a cuatro días. Por lo tanto, los lavados de la cabeza, que comienzan ya desde las primeras 24 horas, se deben realizar según los lineamientos que les indicamos a los pacientes, como la forma de lavar, enjuagar, secar, etc. A los siete o diez días, los injertos ya han prendido y se comienzan a modificar las indicaciones del postoperatorio, sobre todo lo que tiene que ver con los lavados. A los 12 días ya permitimos que los pacientes comiencen con la actividad física, siempre que no haya contacto, por ejemplo correr, bici, gimnasio... y a los 30 días los citamos nuevamente y si está todo bien tienen el alta médica, con lo cual no hay nada prohibido y vuelven a su vida normal, pudiendo retomar los deportes extremos, tomar el sol, etc.

Un mes después de la operación, el paciente puede volver a su vida normal: tomar el sol, practicar deportes extremos...

Hacía referencia a que hay cuidados específicos a la época del año, ¿cuáles exige el verano?

En verano el problema no es la playa, el problema es el sol. Por lo tanto, si el paciente usa pantalla solar, gorra y no se expone al sol en horario pico, no hay problema en que vaya a la playa o en que se refresque en el agua de mar o de la piscina, pero siempre sin sumergir la cabeza.

Ya no solo son los hombres quienes recurren al injerto de cabello, ¿en qué casos está indicado en mujeres?

Efectivamente, los implantes capilares no son cosa de hombres, lo que sucede es que se indican preferentemente en el caso de que la alopecia femenina sea androgenética, algo que ocurre en menos del 20% de los casos, o en alopecias cicatrizales, como la alopecia areata crónica cicatrizal, liquen plano, quemaduras o por cirugías estéticas que han dejado una alopecia definitiva, también en las cejas. Las mujeres jóvenes, en general, requieren para este problema otros tratamientos médicos, que son muy efectivos hoy en día.

El trasplante está indicado en mujeres cuando su alopecia es de tipo androgenético o cicatrizal

¿Cuál es la técnica de injerto que más se utiliza actualmente?

La técnica de injerto capilar más avanzada es la FUE, las siglas de extracción de la unidad folicular (en inglés, follicular unit extraction). Este procedimiento consiste en tomar una por una las unidades de pelo del área donante (nuca y temporales) para ser trasplantadas una por una en las zonas despobladas de la cabeza o área receptora. Para ello se cuenta con micromotores, a los cuales se les añaden unos instrumentos muy pequeños denominados ‘punches’. El tamaño del ‘punch’, su diámetro, está en relación con el tamaño de la unidad de pelo. Por lo general, en pelo de grosor medio usamos un ‘punch’ de 0,7, 0,75 o 0,8 milímetros de diámetro (la aguja que se usa para una analítica de sangre tiene un diámetro de 0,86 milímetros), por eso no deja cicatriz visible aún con el pelo corto. Se realiza con anestesia local, así que no requiere ingreso hospitalario. Es decir, es un procedimiento totalmente ambulatorio en el que el paciente se puede ir inmediatamente a casa.

Ese cabello trasplantado, ¿crece inmediatamente?

No, tiene que cumplir un ciclo. Todos los cabellos trasplantados se caen dentro de los primeros 20 a 30 días. Porque en realidad no se trasplanta cabello, sino la raíz, el folículo. Por eso los cabellos caen, pero queda la raíz, que reinicia un ciclo. Entre la fase de caída y la de un nuevo crecimiento hay un período de unos tres o cuatro meses, aunque esto no implica un resultado final. Lo que estamos viendo son cabellos que comienzan a salir en el cuero cabelludo, son como plantas y están en distintos tiempos. Por eso unos salieron hace 20 días, 15 días, cinco días, ayer y otros lo harán mañana, la semana que viene... Está desparejo y eso obliga a ir a la peluquería a emparejar el largo. Los resultados se empiezan a ver, con un largo del cabello de entre tres y cuatro centímetros, alrededor del séptimo u octavo mes. El resultado podemos decir que se ve al año del procedimiento, porque el pelo primero crece en longitud y luego, en el último trimestre del año de operado, lo hace en grosor a expensas de la vaina externa. Se envaina hasta tomar las mismas características del área donante: color, grosor, textura, velocidad de crecimiento, todos factores propios al código genético. Lo único que hacemos es mover la raíz de un lugar a otro.

Se trata de un procedimiento ambulatorio, bajo anestesia local

Una duda que tienen muchos interesados en este procedimiento, ¿el pelo trasplantado se cae?

No, porque se toma de la zona posterior y lateral de la cabeza –la que llamamos zona donante–, cuyos folículos están preparados genéticamente para no caer porque no responden a la acción de la hormona masculina que es la causante de la caída.