La vacuna a los adolescentes varones completa el círculo

La sanidad gallega se ha anticipado a la implantación de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) de los adolescentes varones nacidos entre los años 2006 y 2009 en todo el territorio nacional, que la Comisión Nacional de Salud Pública aprobó para el año 2025. Para beneficiarse de esta medida, los 27.000 jóvenes gallegos que se estiman como nuevos beneficiarios solo tienen que pedir una cita de enfermería a través de la aplicación Sergas Móvil, requerirla presencialmente en su centro de salud o solicitarla a su médico habitual. Estos chicos recibirán una única dosis de la vacuna, frente a las dos que se administraban hasta ahora, ya que nuevas evidencias respaldadas por la OMS señalan que resulta suficiente.

Responsable de varios tipos de cáncer

El VPH es un grupo que incluye más de 200 virus, que se transmiten con facilidad a través de las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. De este grupo, una docena de serotipos tienen un elevado potencial para provocar cáncer, siendo dos de ellos (VPH 16 y VPH 18) los responsables de la mayoría de los procesos cancerígenos relacionados con el VPH.

La doctora Consuelo Lobelle

La pediatra lucense explica que "la vacuna ofrece protección contra nueve serotipos, entre ellos siete con potencial cancerígeno, como el VPH 16 y el VPH 18. También da cobertura a los dos serotipos causantes de las verrugas genitales, que aunque no son graves sí resultan molestas y desagradables".

Los cánceres relacionados con el virus del papiloma son el de ano (el VPH está implicado en más del 90% de los casos), el de cuello uterino (prácticamente todos están causados por este virus), el orofaríngeo o de garganta (el VPH es responsable del 70% del total), el de pene (63%), el de vagina (75%) y el de vulva (69%).

Nunca debió ser una cuestión de género

La vacuna contra el VPH se comenzó a administrar en Galicia en el año 2008. En ese momento estaba pautada para las niñas de 12 años. Fue necesario que pasasen 14 años, hasta el 2022, para que se recomendase también para los niños de esa misma edad. Una extensión que los pediatras llevaban tiempo reclamando, como recuerda la doctora Lobelle: "El problema que con más frecuencia causa el VPH es el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que aunque solo padecen las mujeres no deja de ser una ITS (infección de transmisión sexual), por lo que los hombres están implicados en su propagación. A los pediatras siempre nos pareció necesario que la vacuna también se la pusiesen los niños".

El porcentaje de adherencia en niñas desde que la vacuna se incluyó en el calendario oficial ronda el 100%. En niños, en los nacidos en 2010, alcanza una cobertura próxima al 93%; mientras que en el grupo de 2006-2009 la cobertura no llega al 50%, ya que la vacuna no estaba incluida en el calendario oficial, no existía ningún tipo de ayuda para su compra y "es especialmente cara". Al hacerse cargo el Sergas de su administración, la expectativa es que ese porcentaje se dispare, ya que "la respuesta a la vacunación en el 2022 para todos los varones nacidos en el 2010 —y, a partir de ese momento, a todos los niños al cumplir 12 años— fue fenomenal. En Galicia, por suerte, hay pocas familias antivacunas y la aceptación ha sido fabulosa", detalla Consuelo Lobelle.

¿Podrá llegar a erradicarse el VPH?

El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres en todo el mundo. Es el responsable de unas 350.000 muertes anuales, la mayoría en países en vías de desarrollo. Más del 95% de los casos están causados por tipos oncogénicos del VPH.

La pregunta que surge con esta nueva cobertura es si será cuestión de tiempo que se llegue a erradicar el virus, evitando las graves enfermedades que provoca. La pediatra lucense valora que "yo no sé en qué momento se va a poder decir que se corta la transmisión, porque todavía queda mucha población infectada. Se estima que el 95% de las personas que han tenido contactos sexuales están infectadas, aunque no tiene que ser con un virus carcinogénico; de hecho, la mayoría de las infecciones se resuelven solas en uno o dos años. Hay algunas que son persistentes y esas, las que el sistema inmunitario no logra controlar, son las que producen cáncer".