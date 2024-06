Tonino, superviviente de cáncer: "Es una enfermedad brava"

"El cáncer es una enfermedad brava y hay que desarrollar la capacidad de sobrellevarla", reflexiona Antonio Minervino Scarpello, Tonino. Él desarrolló esa capacidad en mayo de 2018, cuando la biopsia confirmó la sospecha de cáncer de próstata. Claro que el mazazo fue mayor de lo esperado, ya que las pruebas también arrojaron que la enfermedad estaba en un punto avanzado. Su tumor era de grado cinco, con una puntuación en la escala de Gleason –que llega hasta el diez– de nueve.

El shock: "El mundo se te viene encima cuando te diagnostican cáncer"

La enfermedad fue una sorpresa para Tonino. Siempre lo es, pero cuando aparece en un momento vital especialmente plácido resulta más increíble. A él le pasó eso. Tras 41 años trabajando como delegado comercial en una empresa lucense, Tonino se jubiló en octubre de 2017 y "para celebrarlo" se fue de vacaciones al Caribe. El viaje fue tal y como lo había soñado. Un primer capítulo perfecto para el nuevo libro que se disponía a escribir. Así que siguió haciendo mil planes, que compaginaba con las tareas cotidianas, como su revisión médica rutinaria.

La analítica arrojó un PSA (el antígeno prostático específico) alto, pero no hubo alarma ya que se achacó a una infección y solo le prescribieron un tratamiento antibiótico. Pero el PSA continuó elevado, así que se solicitó una biopsia.

Han pasado seis años, pero Tonino recuerda perfectamente cómo se sintió al recibir el diagnóstico: "Se te viene el mundo encima. ¿Sabes que puede pasar? Sí, pero nunca estás preparado para ese shock. Necesitas irlo tamizando y después ya te preparas, física y psicológicamente, para estar en la mejor disposición de afrontar todo lo que se te viene encima".

El tratamiento y la espera

Lo que tampoco contaba Tonino es que tendría que enfrentarse a más cosas que a la enfermedad. En mayo de 2018 tuvo el dictamen médico en sus manos y, dada la gravedad de este, pensó que la operación sería casi inmediata, "incluso me lo dijo la anestesista durante el preoperatorio: "Esto se tiene que intervenir rápidamente", recuerda. No fue así. La espera se prolongó ocho meses, hasta enero del 2019, un tiempo que él recuerda como "horrible, pero es la situación que tenemos en la Sanidad. Día sí, día también, tocaba los timbres de todas las puertas y recibía buenas palabras, pero seguía esperando".

Estuve en lista de espera para operarme ocho meses. Fue un tiempo horrible

La cirugía fue una prostatectomía radical en la que le extirparon la próstata y parte del tejido que la rodea, como las vesículas seminales y los ganglios linfáticos cercanos. Esta se prolongó siete horas, frente a las tres previstas. Tonino explica que "hubo dos cirujanos y nunca llegué a saber qué pasó exactamente en ese quirófano".

Las secuelas

"Al poco tiempo me dieron radioterapia –fueron 28 sesiones–, y uno piensa que es mejor que la quimio, pero descubrí que sus efectos secundarios son iguales o a veces peores", relata. Él sufre impotencia y una incontinencia urinaria severa y "si el tema de la sexualidad, con esta edad, no me importó demasiado, el de la incontinencia sí, porque afecta mucho a mi calidad de vida".

Ahora está pendiente de una nueva operación para colocarse una malla de incontinencia. Su esperanza es que, aunque no se ataje definitivamente el problema, al menos se minimice.

La recuperación

El primer domingo de junio está señalado en el calendario como el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. La tasa de supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años, alcanzando el 55% en hombres y el 61% en mujeres.

Tonino conoce esas cifras, igual que otras muchas, como demuestra al explicar que hasta el 2030 "dos de cada tres hombres y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer". Y frente a esta realidad solo hay una receta: "Investigación, investigación e investigación. Es lo único que hará posible que haya más curaciones, que es la meta de la AECC (Asociación Española contra el Cáncer): alcanzar un 70% de curaciones".

El apoyo de la AECC

La AECC ha sido su tabla de salvación. Hijo de italianos y criado en Argentina, lleva en Lugo 46 años, desde que "conocí a alguien de aquí, me enamoré y me vine. Y eché anclas". Pese a ese arraigo, Tonino estaba solo cuando recibió el diagnóstico de cáncer, sin familia y sin pareja, y "en la AECC de Lugo encontré una ayuda inmensa. Y si digo inmensa es que fue y sigue siendo inmensa. Vivo solo y, en el momento de mi vida que más apoyo necesitaba, me lo dieron".

Y como es un hombre generoso, trata de corresponder en la misma medida: "Ahora soy voluntario. Mi objetivo es aportar a quien lo necesita lo que en su día también me aportaron a mí".

Vivo solo y en el momento de mi vida que más apoyo necesitaba, la AECC me lo dio

Con afecto, con empatía y comprensión, les traslada a los nuevos pacientes que "esta enfermedad es un trago amargo y el recorrido es duro, pero hay que confiar en los médicos y en los tratamientos. No hay que mirar hacia atrás, solo hacer frente a lo que venga porque no hay otra opción. Es algo que te pone a prueba como persona, desarrollas una resistencia que nunca habrías imaginado".

Él es un superviviente y, a los 71 años, ha aprendido que "frente a la enfermedad, hay que tratar de mantenerse con vida para existir y disfrutarlo. La vida también hay que saber disfrutarla".