"Con el tiempo, el sexo suele dejar de estar arriba en la lista de prioridades de una pareja"

Las estadísticas indican que el 75% de los españoles tienen pareja, y la mayoría llevan juntos entre diez y 20 años. ¿La vida sexual se resiente en las relaciones largas?

No tiene por qué, pero suele pasar. Al principio es un estímulo constante, una novedad, nos apetece muchísimo unirnos al otro; pero con el tiempo, muchas personas se terminan acostumbrando a la relación y en su lista de prioridades el sexo no suele estar en primer lugar. Habría que averiguar cuál es esa lista y qué orden ocupa para cada una de las partes.

¿Cuáles son los grandes enemigos del sexo en las parejas estables?

Las pocas ganas o el bajo deseo sexual, la rutina, las prioridades y que suele haber, normalmente, algo ‘más urgente’ que hacer que disfrutar, jugar o, simplemente, estar y ser. A muchas parejas incluso les cuesta mirarse a los ojos y dedicarse cinco minutitos para conectar de un modo consciente, ¡cuánto más la parte erótica!

Las estadísticas señalan que el sexo empieza a resentirse a partir de los 45 años. ¿La culpa es del estrés, el cansancio y los hijos o también hay ahí cuestiones físicas?

En consulta no he apreciado ese sesgo por edad y me he encontrado a mujeres de 55 años más sexuales que otras de 20. Creo que todo tiene que ver con no permitirnos experimentar placer, la famosa frase de "mira todo lo que tengo pendiente". Los adultos nos hemos olvidado de gozar, de jugar, de disfrutar, de conectar con nuestros niños interiores. Nos hemos vuelto grises, tristes, fríos, con miles de obligaciones y hemos desconectado de la vida, de su disfrute y de que esta también es una aventura. ¡Necesitamos reconectarnos con esto!

¿Se puede dibujar un patrón sexual para las distintas etapas de la vida en pareja?

Por regla general, al principio apetece mucho, luego baja un poco y luego se habitúa a una norma. Es decir, si la pareja tiene como costumbre tener tiempo para el sexo el fin de semana, una vez al mes o todos los días, esto se mantendrá. Aunque también es habitual que se olvide por no considerarlo importante, a no ser que uno de los miembros de la relación lo ponga sobre la mesa: su prioridad. Ahí he visto de todo, desde parejas con dos hijos teniendo relaciones todos los días, hasta personas que como mucho tienen una relación sexual cada tres meses.

Como no existe lo 'normal', que el número de relaciones se reduzca también puede ser válido y positivo.

Eso depende de cada relación. Habrá quien esté contento con ello y habrá quien no. He escuchado un poco de todo, incluso gente frustrada porque una parte quiere mucho o quiere muy poco. Cada relación debe encontrar su propio equilibrio, que es una gestión entre los deseos de cada uno.

El problema es cuando la pareja no va a la par: cuando a uno le parece poco y a otro mucho. ¿Cómo se puede solucionar esta disparidad?

Es importante hablar desde la vulnerabilidad. Las redes sociales están plagadas de "la comunicación es la clave para que la relación funcione". Pero es que no sabemos comunicarnos. Así que si le dices a alguien que se ‘comunique’ va a decirte lo primero que se le pase por la cabeza, te hará un gesto y pensará que ya ha hablado. Se quejará, te reprochará y no habrá una comunicación asertiva con límites, como debería ser. Esa es la correcta comunicación, que casi nadie tiene, por mucho que se defienda que sí.

¿A qué se refiere al hablar de vulnerabilidad?

A hablar de cómo te sientes, ¡esa es la verdadera comunicación! Si yo le digo al otro "me siento triste porque no tenemos relaciones y necesito que sucedan para sentirme más conectada a ti, ¿qué podemos hacer para gestionarlo como un equipo?", es distinto de frases como "es que tú nunca quieres", "es que siempre estamos igual", "es que tú quieres a todas horas", "me siento súper presionado por todo", "no te digo nada porque te agobias"... Aquí hay comunicación agresiva, reproches, porque no sabemos comunicarnos de forma asertiva. De ahí la importancia de la terapia de pareja. En mis seis años de consulta no he visto ni a una sola pareja que tenga una comunicación asertiva efectiva (y afectiva) por ambas partes.

La disparidad sexual también puede ser un indicador de diferencias sin solución.

Hay que ver cada caso particular, pero sí te puedo decir que, muchas veces, el no querer intimar, disfrutar o conectar con el otro va relacionado con problemas en las gestiones del hogar, los niños, el trabajo o la carga mental. La carga mental es recordar continuamente todas las tareas que quedan por hacer, los horarios, si hay que limpiar, qué hay que comprar... Suelen tener esta carga las mujeres (o es lo que me he encontrado en consulta) y ellos suelen dejarse llevar, sin cambiar nada o sin ser conscientes de ello –muchas veces, porque su familia no les educó en ello y ahora lo extrapolan a su pareja–. Ellos son tan responsables como ellas para volver a aprender y volver a ver qué se necesita. Hay que ser responsables en las relaciones de pareja, necesitamos que se cuiden si realmente queremos que duren.

¿Cuál sería la receta mágica para mantener una sexualidad satisfactoria para la pareja?

Lo primero de todo: no ver el sexo como una obligación o como algo que "hay que hacer porque toca". Lo segundo, jugar y disfrutar, como con la comida. No el típico "chegar e encher", aunque a veces apetezca así y sea lícito. La relación debe cuidarse, seducirse, dedicarse tiempo, no ver el reloj continuamente. Lo tercero, dedicar tiempo de calidad a la relación de pareja fuera de teléfonos, redes sociales, Netflix o cualquier dispositivo electrónico. Necesitamos volver a mirarnos a los ojos, conectar físicamente, sentirnos. Lo cuarto, un beso apasionado es más y mejor que 1.000 picos automáticos que se puedan dar a lo largo del día. Menos es más siempre y cuando sea de calidad. Y, lo quinto, reírse y pasarlo bien. El humor es clave para que las relaciones funcionen. Nosotros empezaremos a realizar talleres de conexión, tantra y sexualidad para parejas a partir de mayo de 2024 en Foz. Creo que va a ser una etapa muy interesante y enriquecedora para aquellas parejas que se permitan entrar en una dinámica erótica más profunda, que traspase la genitalidad y lo convencional. Daremos toda la información en nuestro perfil de Instagram @intimasconexiones.