¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? ¿Provoca daño intestinal?

La Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición define la enfermedad celíaca como una patología multisistémica con una base autoinmune provocada por el gluten, que se desencadena en personas genéticamente susceptibles. Se calcula que su prevalencia entre la población europea es del 1%, siendo más frecuente en mujeres.

Más allá de la celiaquía, el gluten también podría estar implicado en otras afecciones, como la sensibilidad al gluten no celíaca, reconocida en el año 2011. La Asociación de Celíacos de Galicia (Acega), que preside Gloria Bernárdez, estima que la sufriría entre un 0,6% y un 10% de la población.

¿Qué es la sensibilidad al gluten no celíaca?

Para explicar qué es la sensibilidad al gluten no celíaca hay que explicar antes qué es la celiaquía. Esta es una enfermedad autoinmune ocasionada por el gluten, que provoca en el intestino una serie de síntomas y de daños. La sensibilidad al gluten no celíaca no es una enfermedad autoinmune, y esa es la primera gran diferencia con la celiaquía, aunque sus síntomas son muy similares y el tratamiento es el mismo: una dieta sin gluten de por vida. Otra diferencia muy importante está en que el gluten le ocasiona al celíaco un daño intestinal (aunque a veces no existan síntomas), mientras que en la sensibilidad al gluten existen síntomas, pero no daño intestinal. Por último, la celiaquía tiene una base genética que no existe en la sensibilidad al gluten no celíaca.

¿Es difícil establecer el diagnóstico de una sensibilidad al gluten no celíaca?

No es sencillo y, muchas veces, se llega a este por descarte. Al paciente le afecta el gluten –ha comprobado que retirándolo de su dieta mejora–, pero las pruebas médicas de celiaquía son negativas... entonces se diagnostica una sensibilidad al gluten.

Aunque el paciente no sufre daño intestinal en esta afección, ¿implica algún riesgo para su salud?

El paciente va a tener unos síntomas fundamentalmente intestinales, similares a los de una gastroenteritis. Son muy incómodos, pero mejoran al retirar el gluten de la dieta y no tienen otras implicaciones para la salud de quien los padece.

Diríamos que no son síntomas que pongan en riesgo la salud, pero sí afectan a calidad de vida.

Si existen síntomas es porque tenemos a una persona con sensibilidad al gluten no celíaca que no está diagnosticada o no está bien diagnosticada, y esto implica todo un periplo de visitas a especialistas y pruebas médicas –con el consiguiente gasto para el sistema– hasta que finalmente se establece el diagnóstico. La sintomatología va a provocar limitaciones en la vida social y situaciones de absentismo laboral que muchas veces resulta difícil justificar, pudiendo llegar a afectar todo esto a la autoestima del paciente.

Acega calcula que la sensibilidad al gluten no celíaca afecta a entre el 0,6% y el 10% de la población. Es una horquilla muy amplia.

El problema que tenemos, tanto con la celiaquía como con la sensibilidad al gluten no celíaca, es que no existe un censo de pacientes. No existe una codificación en el sistema sanitario que nos identifique –y es algo por lo que llevamos mucho tiempo peleando desde la asociación–, con lo cual cada médico identifica la enfermedad como buenamente le parece en el expediente del paciente, esto da un abanico de diagnósticos que imposibilita establecer un censo. Sabemos que la prevalencia de la enfermedad celíaca oscila entre el 1,2-1,3% de la población, pero solo una de cada cinco personas está correctamente diagnosticada.

Es una cifra muy baja.

Sí, lo es, es cierto, pero a mí me gusta explicar que cuando se creó Acega se hizo para poner la información sobre la mesa y hoy la asociación se enfoca en poner un punto serio sobre la mesa. Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de las dietas sin gluten, pero sigue faltando información sobre la celiaquía y su afectación.

La "intolerancia al gluten", un concepto vigente durante años, es algo que no existe como tal, aunque se sigue hablando de ello.

Fueron años y años hablando de la intolerancia al gluten y mezclando conceptos. Este término se usaba, muchas veces, para referirse a la sensibilidad al gluten no celíaca, pero solo sirvió para fomentar la confusión.

También existe confusión sobre el gluten. Esta proteína se ha demonizado y hay muchas personas que la han eliminado de su dieta pese a no tener ninguna patología.

Realmente, no es lo más apropiado. Muchas personas lo hacen creyendo que una dieta sin gluten adelgaza, pero esto no es así. Acega no recomienda una dieta sin gluten a alguien que no tenga problemas con esta proteína, porque normalmente implica recurrir a productos más elaborados y menos naturales. Entonces, estará consumiendo una dieta peor.

En general, ¿diría que los alimentos sin gluten son más procesados?

Sí lo son, aunque cada vez hay más obradores que ofrecen productos artesanos libres de gluten. El acceso a un pan sin gluten artesano no está, por desgracia, al alcance de cualquier gallego.