Rogelio Santos: "A horta reláxame das tensións da vida"

"Alimentar a alma é tan importante como alimentar ben o corpo". Esta é unha das máximas vitais que aplica o mariñeiro e influencer de Porto do Son, Rogelio Santos Queiruga, que despois de botar horas no mar se refuxia na terra, sachando e coidando as prantas. O mar, entre Fisterra e Corrubedo, e a horta son as súas despensas e a clave para ter unha alimentación saudable.

Tras unha mañá levantando redes, quitando peixe e volvendo a largar o aparello despois de limpalo, ao que segue o traballo no porto, este pescador ten na súa horta de Queiruga un reduto no que "desconectar de todo". "Teño árbores froiteiras, patacas, tomates, pementos, cabaciña, parras coas que fago viño, amorodos, framboesas, feixoas, goiabas, aguacates, hortensias e roseiras. No mar estás sometido a tensión e o feito de estar na horta, vendo como medran as prantas e coidándoas, ten un efecto positivo a nivel mental e físico. Reláxame das tensións da vida", explica este patrón de pesca e divulgador.

"Nas casas dos mariñeiros cómense máis robalizas e nécoras que na Casa Real"

Malia constatar que, como en tódalas casas de mariñeiros, na súa se comen "máis robalizas e nécoras que na Casa Real", Rogelio sinala que tamén gustan de especies máis asequibles como sardiñas e fanecas. "Por tradición familiar, temos un consumo de peixe moi alto e regular", remarca o profesional. Na súa mesa tampouco faltan ovos das galiñas que crían, polo da casa e os froitos da leira da que "dentro dun mes" recollerá as patacas.

Con esta base, Rogelio constata que a saúde o vai acompañando e ve a proba en que, aos seus 47, leva anos conseguindo a vixencia máxima de dous anos no recoñecemento médico que debe pasar co Instituto Social de la Marina para poder ir ao mar. "Necesitas un estado de saúde óptimo". El di que tamén pesa moito que procura "estar tranquilo", non preocuparse "en exceso", apartar "as cousas tóxicas da alimentación e tamén "a xente tóxica".