Está al frente de la Unidad de Lesionados en Traumatología de Ribera-Polusa, donde prestan atención a accidentes tanto de tráfico como deportivos. En este último ámbito, ¿qué tipo de daños les llegan con más frecuencia?

Sí, en la Unidad de Lesionados evaluamos a pacientes que han sufrido accidentes de tráfico y accidentes deportivos y, en lo que refiere a estos últimos, lo más frecuente es ver a jugadores de ligas de fútbol locales que acuden por esguinces de tobillo y rodilla, estos casos van desde los más leves hasta los que llegan a requerir cirugías de reconstrucción ligamentaria.

¿Cuál debe ser la reacción inmediata cuando se produce cualquiera de esas lesiones?

En primera instancia se debe guardar reposo, es decir , salir del juego y no forzar más una articulación lesionada hasta que se pueda valorar de forma adecuada, después de eso se inmovilizará la articulación o miembro afectado y se aplicará frío local en la zona, pues con esto mejora el dolor y disminuye la inflamación, dando tiempo y comodidad al paciente para llegar a un centro médico, donde un profesional pueda valorarlo y, de ser necesario, hacer uso de exámenes auxiliares como radiografías o ecografía.

¿Qué herramientas precisa el facultativo para hacer un buen diagnóstico?

La mejor herramienta de un médico es el conocimiento y la experiencia que posea, para lo cual debemos estar en constante entrenamiento y realmente en esta profesión nunca se deja de aprender, pero también se debe contar con equipos tecnológicos que nos ayuden al diagnóstico como radiografías, ecografías, tomografías y resonancia magnética. Un adecuado diagnóstico es clave para un buen tratamiento y que el paciente logre los mejores resultados posibles.

Hace algunos años, cuando se producía una lesión muscular o tendinosa se prescribía reposo, pero hoy se apuesta por una movilización casi inmediata.

Hay varios estudios que proponen el inicio temprano de la movilización y la rehabilitación, pues esta genera beneficios como reducción del dolor, menos uso de estudios diagnósticos, menos uso de medicación, menos tasa de incapacidad y la percepción de mejora en la calidad de vida, lo que permite un retorno más rápido a la actividad habitual. Al contrario, el retrasar la rehabilitación produce aumento de peso corporal y disminución de fuerza y masa muscular.

¿La rehabilitación siempre debe empezar lo antes posible?

Aunque hay algunos estudios que proponen que la lesión se debe inmovilizar en un inicio y empezar la terapia física cuando esta desinflame o no presente dolor, como antes comentábamos lo más adecuado es empezar la rehabilitación lo más pronto posible. En el caso de los deportistas, así se reincorporan rápidamente a su actividad, con menos pérdidas en rendimiento que si se tomaran un descanso prolongado.

Es obvio que los tiempos de recuperación se han acortado y que hay una serie de factores que influyen en ello.

Sí, y más que avances tecnológicos destacaría, en la unidad de lesionados a mi cargo, la coordinación de un equipo de trabajo multidisciplinario que trabaja de forma coordinada para asistir a los pacientes y que puedan reiniciar su actividad deportiva sin complicaciones y de la forma más adecuada. Cada componente de este equipo incorpora los avances logrados en su disciplina y, por ejemplo, el equipo de traumatología realiza cirugías de reconstrucción de ligamentos con tecnología e implantes de vanguardia, personal capacitado y muy profesional, además de las mejores condiciones hospitalarias para practicar este tipo de procedimientos.

Uno de los propósitos más repetidos de enero es empezar a hacer ejercicio, ¿resulta indispensable un estudio médico previo?

En mi opinión, si se sale de un estado de sedentarismo y se quiere iniciar una actividad deportiva sí es recomendable realizar una revisión médica, especialmente desde el punto de vista cardiovacular,metabólico y respiratorio; con esto el paciente tendrá una idea de cómo está su salud y qué tipo de ejercicio es el que le conviene. También se deberían hacer revisiones desde un punto de vista funcional, solo que no existe esa costumbre e incluso los especialistas no están habituados a hacerlas: se practica mucho la medicina curativa y se hace poco por la preventiva, más aún en este campo. En este chequeo al que nos referimos se podrían evaluar actitudes posturales, la presencia o no de hiperlaxitud ligamentaria, acortamientos tendinosos y/o contracturas musculares... y con todo ellos se podría sugerir una actividad deportiva específica y manejar esas alteraciones para prevenir futuras lesiones. Si no se desea pasar por un chequeo lo recomendable es iniciarse con ejercicios de bajo impacto e ir subiendo la intensidad progresivamente, siempre bajo la guía de algún profesional o instructor, con lo cual también se evitan lesiones.

Es un modo simple de sumar beneficios.

Sí, y de hecho me gustaría resaltar algunas de las ventajas de realizar alguna actividad física, al menos durante 30 minutos al día, pues mejora la circulación y función cardiaca, al igual que los niveles de colesterol, los de glucosa en pacientes diabéticos, evita el aumento de peso, desciende el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, mejora la salud musculoesquelética y disminuye el estrés, beneficiando a la salud mental, entre otros muchas beneficios más. Pero siempre se realizará actividad física de una forma segura y progresiva, para evitar lesiones.

Los deportistas habituales también deben revisar su estado físico, ¿qué pruebas están indicadas?

Sí, sobre todo aquellos que ya están presentando esa ‘pequeña molestia’, ese ‘dolorcito’ que al final termina en una lesión que requiere atención médica, además también deben considerar las revisiones cardiovasculares de rutina. Si están en pos de mejorar su rendimiento deportivo, las revisiones deben ser multidisciplinarias y preventivas, no solo curativas ante la presencia de algún problema, consultando a un especialista en medicina del deporte o traumatólogo, a un nutricionista, a un fisioterapeuta y a un medicina general.

