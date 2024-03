¿En qué consiste la "alergia al deporte" que sufre Tamara Falcó?

Tamara Falcó nunca pasa inadvertida y todo lo que hace o dice termina por generar titulares o polémica. O ambas cosas. Esto se confirmó una vez más esta misma semana, durante una de sus intervenciones como colaboradora en el programa de Pablo Motos en Antena 3, El hormiguero.

Esa noche, Nuria Roca explicó que una de las secuelas que le ha dejado el covid es un fuerte picor en el cuerpo. Entonces, la hija de Isabel Preysler añadió que ella también sufre esa molesta sensación, pero que en su caso el motivo que la provoca es distinto: "A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me dan picores".

Ante la estupefacción de los asistentes, Tamara Falcó continuó detallando que "me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe médico para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica muchísimo".

¿En qué consiste la dolencia de Tamara Falcó?

Tamara Falcó no usó los términos adecuados, ya que no existe la "alergia al deporte". Lo más probable es que la aristócrata sufra una reacción denominada urticaria colinérgica, conocida también como alergia al sudor, que es una respuesta inusual del cuerpo ante la sudoración, que es una de las formas que tiene el organismo para regular la temperatura. Sin embargo, para algunas personas el sudor puede ser un desencadenante inesperado de una reacción alérgica.

Reconocer los síntomas es fundamental para lograr el diagnóstico acertado, por eso habrá que consultar al médico si se presentan habones (ronchas elevadas), picor y enrojecimiento habitualmente después de hacer ejercicio o en situaciones en los que haya un aumento de la temperatura corporal.

Causas y remedios

Las causas de esta reacción aún no están claras, aunque los especialistas creen que podría deberse a cambios en la composición química del sudor sumados a factores genéticos.

La alergia al sudor no tiene un tratamiento específico, aunque sí resulta eficaz el uso de antihistamínicos en las situaciones en las que se prevea que se va a producir una mayor sudoración, ya que estos reducen la liberación de histamina y alivian los síntomas de picor y habones.

Quienes sufren este problema también tendrán que procurar la sudoración excesiva prestando atención a la regulación de la temperatura corporal y al uso de ropa adecuada. Mantener la piel bien hidratada es otra de las recomendaciones.