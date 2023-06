A submisión química é unha das ferramentas das que con máis frecuencia se valen os agresores para cometer un delito sexual. É algo sabido e, por iso, a vaga de pinchazos rexistrados en lugares de ocio o verán pasado causou unha fonda alarma. Unha nova epidemia que motivou que o Sergas puxese en marcha no outono un protocolo de actuación para os casos sospeitosos. Ás portas do ocio que traerá un novo verán, os facultativos galegos están máis alerta ca nunca, como sinala Manuel García Novio, xefe do servizo de Urxencias do Hula.

En que consiste o protocolo que aplican para detectar os casos de submisión química?

Este protocolo ten dous obxetivos principais, que son establecer un procedemento de actuación para os servizos asistenciais do Sergas, para o xulgado de garda correspondente a área sanitaria e para o Instituto de Medicina Legal, para sistematizar a sospeita, o diagnóstico, o tratamento e o seguemento das vítimas de submisión química. O segundo obxectivo sería proporcionar unha estrutura que coordine as actuacións de todos eses servizos de maneira interdisciplinar co fin de mellorar o diagnóstico de certeza e o correcto tratamento para a víctima.

Contar cunha ferramenta deste tipo representa unha axuda decisiva para os sanitarios.

Naturalmente, sempre que se presenta un caso é moi importante saber como se ten que actuar, os pasos a seguir, igual que en calquera outro proceso asistencial.

Cantas veces se tivo que aplicar este protocolo en Lugo dende a súa posta en marcha?

Segundo o rexistro do Instituto de Medicina Legal e Forense, en Lugo activouse o protocolo doce veces. Unha delas foi positiva para escopolamina, tamén coñecida como burundanga, e nas demais estivo presente o alcol con outras substancias.

A que substancias se recorre máis habitualmente para lograr unha sumisión química?

A máis habitual é o alcol etílico, xunto con benzodiacepinas, hipnóticos, cánnabis e os seus derivados. Tamén se usan a escopolamina (burundanga), ketamina, éxtase líquido e, en xeral, todas as drogas de abuso (opiáceos, cocaína, LSD, metanfetamina...).

No caso da burundanga, cales son as súas características e efectos?

A escopolamina absórbese moi ben no tracto gastrointestinal, e por vía oral é como máis frecuentemente se lle administra ás vítimas, mesturada coas bebidas. A dose mínima tóxica en adultos é de 100 miligramos e alcanza o seu máximo efecto ás dúas horas e media, metabolizándose logo moi rápido no fígado. Por este motivo é moi importante realizar as probas para a súa determinación antes das doce horas dende que se admistrou. No sistema nervioso central ocasiona un estado de pasividade completa, dándolle unha actitude de autómata a esa persoa, que recibe e executa ordes sen oposición, desaparecendo a vontade, que é o que se denomina submisión química. Ademais, pode causar desorientación, excitación psicomotriz, alucinacións, delirio e agresividade. En doses moi altas produce convulsións, depresión severa e incluso estado de coma.

Que síntomas refiren as vítimas?

Os síntomas asociados a sospeita de submisión química son: amnesia completa, resaca desproporcionada ou síntomas que non coinciden co consumo lembrado, tamén amnesia parcial, desinhibición, axitación ou alucinacións, perda do coñocemento, alteracións da fala, mareo ou vertixe, alteracións visuais, alteracións do equilibrio, somnolencia, confusión, comportamento inusual, náuseas ou vómitos.

A amnesia forma parte dos relatos de todas as vítimas. Chegan a recuperar o recordo do que ocorreu nesas horas nalgún momento?

A amnesia que experimentan pode ser total ou parcial. Xeralmente, o que existe é unha desproporción entre o que bebeu a vítima e os seus recordos. Esta ten o recordo ou a sensación de ter mantido relacións sexuais ou de ter sido vítima dunha agresión sexual, reforzados ao espertar nun lugar descoñecido, ou espida ou coa roupa mal posta. Tamén pode ter lesións no corpo (especialmente na zona xenital), presenza de fluídos descoñecidos (seme) e hematomas e outros signos de defensa. Todo isto provócalle unha sensación de desconcerto e, moitas veces, un sentimento de culpabilidade, polo suposto consentimento da relación.

Pero non houbo consentimento, así que cando o descobren, que consecuencias aparecen?

Como xa comentamos, as vítimas teñen unha gran confusión sobre o sucedido, presentan unha grande ansiedade, moita preocupación, desconcerto e ás veces sentimentos de culpa. As consecuencias poden ser moi graves tanto a nivel físico como psicolóxico e teñen unha connotación médica e legal moi importante. Cando se lles pregunta "que cres que che pasou?", normalmente verbalizan frases como "non sei o que me pasou", "apenas lembro nada", "estaba de festa", "sentín confusión despois de tomar unha copa", "sentinme moi bébeda de súpeto, moi desinhibida", "espertei xunto a alguén coa sensación de ter mantido relacións sexuais", "metéronme algo na bebida" ou "espertei e non sabía onde estaba".