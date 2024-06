Carlos Gegúndez: "Las prótesis de mama actuales no tienen fecha de caducidad"

¿Cuáles son los efectos indeseados inmediatos tras una cirugía de colocación de prótesis de mama?

Tras la cirugía de colocación de prótesis mamaria, el dolor y la inflamación local son frecuentes, al igual que cambios en la sensibilidad de la mama y del complejo areola-pezón, pero tienden a disminuir con el tiempo. Como ocurre con cualquier otro procedimiento quirúrgico, existe el riesgo de infección, lo que puede llevar a que sea necesario retirar la prótesis. Cualquier tipo de prótesis mamaria produce una respuesta en el organismo. Por eso este crea a su alrededor una capa de tejido conectivo, llamado cápsula, que se adhiere a la prótesis. Cuando ese tejido cicatrizal se endurece más de lo normal hay deformidad y dolor, lo que se conoce como contractura capsular. Otra posible complicación es la rotura, que si es extracapsular obligará a la retirada del implante.

Estas son las complicaciones más habituales, ¿puede haber más?

Sí, como complicaciones raras están el linfoma anaplásico de células grandes, un cáncer del sistema inmunológico, con una incidencia de una paciente por cada 100.000 implantes, que se sitúa en el líquido y/o tejido cicatrizal que rodea el implante. También citaría el síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune inducida por cuerpos extraños que se manifiesta con fatiga crónica, dolores musculares y articulares, depresión y ansiedad.

El linfoma anaplásico de células grandes es una complicación rara de esta intervención. Sufre este cáncer una de cada 100.000 pacientes

¿De qué material estaban hechas las primeras prótesis?

Las prótesis tenían un contenido de gel de silicona muy fluido para el grosor de la pared, por lo que el gel tenía más probabilidades de migrar cuando la pared sufría algún daño. Esas prótesis fueron sustituidas por otras de una cubierta más fuerte, con texturas especiales en la superficie y de silicona cohesiva, es decir de un gel mucho más denso en el interior, con menor riesgo de rotura y de la migración del gel de silicona.

¿Qué sucedía cuando una de esas prótesis se rompía?

En una prótesis de mala calidad, la silicona procedente de la rotura se dispersa y migra a los ganglios linfáticos de la axila, con la consiguiente reacción inflamatoria local. Por el contrario, cuando una prótesis está aprobada para uso médico, en caso de rotura, el carácter cohesivo del material hace que este permanezca cerca de la prótesis, lo que facilita su retirada y evita la contaminación de los tejidos.

¿Qué ventajas aportan los materiales que se usan en la actualidad?

Las prótesis mamarias tienen una cubierta de silicona, que es la que contiene el gel (también de silicona). Las cubiertas pueden tener una superficie lisa o texturizada (rugosa). Las cubiertas lisas tienen el inconveniente de posible rotación del implante y de mayor contractura capsular. Cuanto mayor es la rugosidad, menor es la incidencia de contractura capsular, pero mayor es el riesgo de seroma por la irritación de los tejidos. Dentro de las cubiertas texturizadas tenemos tres tipos (macrotexturizadas, microtexturizadas y nanotexturizadas), según sea más o menos rugosa. Las macrotexturizadas han dejado de usarse por la alta incidencia de seroma y mayor posibilidad de linfoma anaplásico de células grandes. En los últimos años están en boga las prótesis con cubierta de poliuretano, que son prótesis de silicona texturizada a las que se les añade una fina lámina de espuma de poliuretano. De esta manera se reduce a la vez el riesgo de contractura capsular, de seroma y de rotación.

¿Cada cuántos años se deben renovar las prótesis de mama?

Actualmente, las prótesis de mama no tienen fecha de caducidad. Están fabricadas para durar mucho tiempo y no hay que cambiarlas en un plazo de diez-15 años, como ocurría hace algún tiempo. Pero cuanto más tiempo tengan los implantes, mayores son las posibilidades de complicaciones que exijan el recambio.

¿Implica riesgos no renovarlas?

Si las pruebas de imagen no muestran ningún signo de alteración protésica y no existe ninguna molestia o alteración estética en la mama, las prótesis no tendrán que ser sustituidas. Si se observa algún problema, habrá que plantearse el cambio. Es necesario cambiar un implante con rotura o contractura capsular.

¿Una mujer que lleve implantes de mama debe hacerse controles más frecuentemente o que estos sean diferentes?

Es fundamental no saltarse las revisiones, pero no existe un protocolo establecido en cuanto a las pruebas de imagen para el seguimiento. Las técnicas de diagnóstico de imagen (ecografía y resonancia magnética) son el mejor método de control del estado de los implantes. En caso de que durante alguna de estas revisiones la ecografía muestre –o haya dudas– de un posible caso de rotura, se completará el estudio con una resonancia.

La Unidad de Mama del Hula realizó 24 mastectomías con reconstrucción inmediata con prótesis en el 2023

Cuando la usuaria opta por retirar las prótesis, en lugar de sustituirlas por otras, ¿qué hay que hacer en esa cirugía para lograr un buen resultado estético?

Las pacientes a las que hacemos reconstrucción mamaria con prótesis en el Hula han sido mastectomizadas, por lo que si ellas desean una nueva reconstrucción, esta será siempre con tejidos proios, autólogos: con colgajo del músculo dorsal ancho. colgajo DIEP (se toma piel y grasa del abdomen, junto con una arteria y una vena que la irrigan, y se trasplanta a la zona mamaria) o lipofilling (se extrae grasa de otras partes del cuerpo de la paciente, se le retiran las impurezas y se inyecta en la mama).

¿Cuántas intervenciones de colocación de prótesis mamarias calcula que se realizan anualmente en Lugo?

En el año 2023, en la Unidad de Mama del Hula se realizaron 24 mastectomías con reconstrucción inmediata con prótesis.