"Yo prohibiría los móviles hasta los 18 años, o hasta los 16 con estricto control parental"

Aboga por prohibir el uso de los móviles hasta los 16 años, ¿por qué sitúa el corte en esa edad?

Realmente, yo los prohibiría hasta los 18 años, pero aceptaría los 16 con estrictos controles parentales y no más de una hora de navegación libre al día. Y, aunque con 16 no creo que estén preparados todavía, es cierto que a partir de esa edad ya les dejamos trabajar con autorización paterna, decidir que no quieren ir al colegio...

¿Cómo se debería instaurar esta prohibición, desde qué esferas? Parece complicado poder llevarla a la práctica.

A mí se me ocurren diferentes formas, pero yo no soy político, solo un profesional que quiere dar voz a lo que se está encontrando en consulta: hay un elefante en la cocina y a mí, entre otros, me ha tocado decirlo. La palabra ‘prohibir’ no suena bien, pero se pueden utilizar otras: sustituyamos prohibir por regular o proteger. Para no encontrarse de frente a toda la industria tecnológica, se podría optar por una fórmula similar a la automovilística: todo el mundo tiene prohibido conducir, una actividad que ha cambiado el mundo y que resulta muy peligrosa. Pero resulta que tú puedes ganarte el derecho de conducir obteniendo el permiso de circulación, tras haber llegado a una edad mínima madurativa en la que se considera que ya puedes hacerte cargo de un vehículo y superar un proceso educativo.

Cuando tú le pones una pantalla delante a un niño, todo lo demás se acabó. Le estás quitando la oportunidad de desarrollar los recursos que necesita

En su libro denuncia el comportamiento del lobby tecnológico, que no solo conoce las nefastas consecuencias que el uso de sus productos acarrea a los jóvenes, sino que les incorpora un componente adictivo a sabiendas.

Meta, matriz de Facebook e Instagram, ha sido demandada en 42 estados distintos de Estados Unidos por poner en riesgo la salud mental de los adolescentes de manera premeditada. Estas plataformas tratan de conseguir que el ser humano les dedique todo su tiempo y lo hacen desempolvando todas las estrategias posibles para conseguirlo.

La ciencia ha confirmado muchas de las consecuencias negativas del uso del móvil para los adolescentes. ¿Cuáles serían las principales a nivel de neurodesarrollo?

Tenemos que ver al adolescente como a un niño que termina creciendo. ¿Qué herramientas necesita para desarrollarse? Un niño necesita oportunidades para desarrollar recursos personales para enfrentar la vida. Un niño necesita una base segura (saber que yo lo estoy protegiendo), pero a partir de ahí lo tengo que ir ‘empujando’ al mundo. Y, muchas veces, es su propia insatisfacción la que los empuja. Por ejemplo, un niño se aburre o se enoja y tiene que hacerse propuestas para resolver esa situación. Un niño va sentado en un coche, hay media hora de trayecto y no tiene salida; tiene que tolerarlo, soportar ese malestar sabiendo que va a llegar a su destino y el malestar terminará, que en la vida no se puede tener todo al instante. Todo eso son oportunidades para que el niño desarrolle recursos para enfrentar la vida adulta. Pero cuando tú le pones una pantalla delante se acabó. Cuando le doy una pantalla en el coche le estoy privando de esa oportunidad de desarrollarse.

La influencia de las pantallas ha ido dibujándose con fuerza a la hora de explicar por qué un menor decide terminar con su propia vida

El aburrimiento es necesario para el aprendizaje, para alcanzar una madurez.

Por supuesto, y vemos que ahora los niños a veces nos dicen que están aburridos, pero cuando tú les dices "búscate la vida", no se la buscan. Un niño aburrido se busca la vida, aunque sea de forma inadecuada, por ejemplo peleando con su hermano. Pero un niño colapsado, sometido a una fuente continua de estímulos, cuando dice que se aburre en realidad está empachado y no es capaz de hacerse una propuesta para salir de ahí. Entonces va alimentándose de estímulos cada vez más intensos para sentir algo.

Es un panorama desolador.

Desgraciadamente, nos estamos encontrando con adolescentes menos empáticos, menos reflexivos, con un menor control de sus impulsos, con poca tolerancia a la frustración, desensibilizados ante la violencia y el sufrimiento del otro, pero también más propensos a ser victimizados y a ejercer violencia contra sí mismos.

La violencia autoinfligida es un problema grave, con cifras de suicidios juveniles al alza. El uso de pantallas no es responsable de esa situación, pero hay una conexión.

En los últimos años, ante el aumento de las conductas suicidas juveniles y la pregunta de cómo era posible que un menor llegase al extremo de decidir acabar con su propia vida, la influencia de las pantallas ha ido dibujándose con fuerza. Ya sabemos que las pantallas no son las únicas responsables del insomnio, de los problemas de aprendizaje o de los de socialización, tampoco de enfermedades como la ansiedad o la depresión, ni de los trastornos de conducta alimentaria o de las diferentes formas de violencia, entre ellas la sexual, en las que se ven involucrados nuestros jóvenes, como víctimas o acosadores. Pero lo que sí puede afirmarse es que las pantallas y la digitalización, a la luz de todas las evidencias con las que ya contamos, contribuyen negativamente en todas y cada una de estas afectaciones, agravándolas e incrementando su prevalencia.

Hay que olvidarse de hacer entender nada a los jóvenes. Lo tenemos que entender los adultos y agarrar el timón

Ese escenario que ha ido dibujando nos conduce a su reflexión: la desconexión es la única forma de estar verdaderamente conectados. ¿Cómo pueden hacerlo los padres y hacérselo entender a los jóvenes?

Hay que olvidarse de hacer entender nada a los jóvenes. Lo tenemos que entender nosotros y agarrar el timón. Tú no le puedes decir a un chico que él voluntariamente deje el móvil. El chico lo que no tiene es que tener el móvil, y a partir de ahí la vida brotará. Lo tenemos que tener claro los adultos y decirles "lo siento, nos hemos equivocado. Nos hemos dado cuenta de todo lo que implica y no puede ser". Pedirles perdón, es lo único que podemos hacer. Y estar unidos como padres, porque los que no se sientan capaces de lograrlo, encontrarán apoyo en otros padres.