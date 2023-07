"Si nos da miedo sentir miedo, eso va a hacer que lleguemos al pánico"

El enfoque profesional e integral de la salud mental que ofrece Anabel González ha arrasado entre un público ávido de ayuda, pero una ayuda rigurosa, como la que ella ofrece en el libro ‘¿Por dónde se sale?’, al que precedieron los exitosos ‘Lo bueno de tener un buen día’ y ‘Las cicatrices no duelen’.

La infancia nos marca psicológicamente. ¿Qué apoyo necesita recibir un niño para minimizar el riesgo de sufrir problema mentales en la edad adulta?

Por suerte, cuando vamos creciendo aparecen otras personas en nuestra vida. De hecho, a veces, profesores, familiares, compañeros, parejas... son nuevas oportunidades y también nuevos modelos. En ocasiones, sin embargo, lo que hemos vivido en la infancia nos impide aprovechar esas nuevas experiencias. Por ejemplo, si nos hemos sentido dañados por las personas que nos cuidaron de niños, quizás nos cueste confiar en los que vayamos conociendo después. Cuando ocurre esto, puede que nos haga falta ayuda profesional.

Aprendemos a modular nuestros miedos cuando somos niños, con el ejemplo de los adultos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ‘desaprender’ ejemplos inadecuados para gestionar mejor nuestra vida?

Los seres humanos tenemos la capacidad de mirarnos por dentro, de pensar sobre nuestras emociones, incluso de pensar sobre cómo pensamos. Cuando hacemos esto, dejamos de funcionar en automático y podemos empezar a introducir cambios. Podemos reentrenar nuestro cerebro si trabajamos en ello de un modo paciente.

Hay miedos a los que se refiere como «innatos», grabados en el ADN para garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué miedos son esos?

Tener miedo de animales que pueden ser peligrosos es algo instintivo, por ejemplo. El miedo, en general, se activa ante lo que puede ser peligroso, y todo lo nuevo, mientras no tengamos catalogado de qué va, nos activa «por si acaso». Una vez que comprobamos que es seguro, el miedo se va.

¿Los miedos innatos van a estar ahí durante toda nuestra vida?

El miedo puede tener una parte innata, pero siempre hay una parte de aprendizaje. Por ejemplo, me pueden dar miedo las arañas, pero si a mi madre le daban muchísimo miedo, quizás mi reacción sea mucho más intensa. Esto quiere decir que hay una parte aprendida, y que también podemos aprender a regular nuestra respuesta al miedo. Si hemos desarrollado una fobia a las arañas, hay varios sistemas para que esa fobia vaya disminuyendo.

La ansiedad es uno de los males más comunes de nuestro tiempo, ¿por qué se desencadena?

La ansiedad es miedo, pero proyectado al futuro. El cerebro se pone a anticipar escenarios peligrosos para que estemos preparados, pero a veces no sabe cuándo parar y se dispara. Entonces solo imaginamos cosas terribles que pueden pasar y nos agobiamos como si ya hubiesen pasado. La ansiedad puede empezar a raíz de una o varias experiencias, pero es importante saber qué es lo que la mantiene. A veces las cosas que hacemos para intentar bajarla, como evitar todo aquello que nos da miedo, aunque funcione a corto plazo, a la larga alimenta más el problema.

Tratamos de controlar las situaciones para sentirnos más seguros, pero usted alerta de que es un error, ya que en realidad el control alimenta el miedo.

El control es pan para hoy y hambre para mañana. Una persona que funciona en base al control, se queda desarmada cuando viene una de esas muchas cosas de la vida que no pueden predecirse. La alternativa al control es la reflexión y tener recursos para regularnos.

¿Cómo se sustituye control por reflexión?

Hay que tener en cuenta que un miedo razonable está bien, y tener un plan de contingencias es interesante. Es cuando nos vamos al extremo y la preocupación nos inunda cuando se puede convertir en un problema.

Su consejo para perder el miedo es aprender a convivir con él, abrazarlo. Parece complicado...

En general, lo que complica las emociones no es lo intensas que sean las emociones en sí, sino las dificultades que tenemos para tolerar esas emociones. A veces nos da miedo sentir miedo, y esto lo que va haciendo es multiplicar la emoción y hacernos llegar al pánico. Cuando nos sentimos más seguros podemos hacer cosas aunque sintamos miedo. Es como si cogiésemos a nuestro miedo de la mano y saliésemos a pasear con él. Cuando hacemos esto, el miedo suele irse haciendo más pequeño, y nos va pareciendo menos terrible. Por supuesto, no es tan simple. A veces los nudos internos son muy complejos y es importante que entendamos cómo está hecho el nuestro para saber cómo deshacerlo. El primer objetivo, es entender el miedo, no obsesionarnos por escapar de él.