"A los niños hay que inculcarles hábitos de higiene desde que sale el primer diente"

El grupo Polusa-Ribera Salud ha puesto en marcha en Lugo un ciclo de charlas y exámenes bucodentales destinado a niños de entre ocho y diez años y que pasará por distintos colegios, entre ellos los centros Paradai, Maristas, Casás, As Gándaras, Cervantes, Galén, Anexa o A Ponte.

La odontóloga Marina Hernández Quintero es la responsable de impartir estos talleres, enmarcados en las acciones de responsabilidad social corporativa que desarrolla el grupo sanitario.

El objetivo de esta iniciativa es "acercar la salud bucodental a los niños y a las niñas para que pierdan el miedo a ir al dentista, que en muchas ocasiones es un temor transmitido por los adultos". La experiencia está siendo muy satisfactoria, como explica esta profesional, "y los escolares la están acogiendo con mucha ilusión, quizás porque es algo diferente, ya que cada uno se va a ir a casa con un informe personalizado sobre su salud bucodental". La clave también podría estar en que, como matiza la doctora Hernández Quintero, los talleres resultan instructivos para todos los participantes, "tanto para quienes aprenden las pautas de una higiene correcta, como para los que refuerzan lo que ya sabían".

¿A qué edad hay que empezar a inculcarles a los niños hábitos de higiene oral?

En el momento en que el primer diente aparece en la boca del niño o de la niña ya hay que empezar a inculcarle hábitos de higiene, así como acudir a una primera consulta con el o la dentista. En algunos casos será a los seis meses y en otros, al año.

Este planteamiento ha cambiado, ya que hace algunos años no se veía necesario empezar con los hábitos de higiene oral hasta que no aparecían las piezas definitivas. ¿Por qué es importante cuidar la dentición de leche?

Los dientes de leche están en nuestra boca de los seis meses hasta los doce años de edad, aproximadamente. Durante todo ese tiempo, si no los cuidamos puede aparecer dolor, infecciones graves o incluso la pérdida de un diente o de una muela de leche antes de tiempo. Si ocurre esto último, también se perderá el espacio para el diente definitivo que aún no ha salido. También es importante mantener la higiene para que el niño o la niña no tenga problemas de masticación de los alimentos.

¿Cuáles son los hábitos irremplazables?

Es obligatorio el cepillado con pasta con flúor. Este debe ser realizado o supervisado por los padres hasta que sus hijos cumplan, aproximadamente, los nueve años. Además es importante utilizar el hilo dental por la noche a partir de los tres años de edad.

¿Cuál es la técnica correcta para lograr un buen cepillado?

La técnica de cepillado es distinta dependiendo de si el cepillo es eléctrico o manual. Lo ideal es acudir a consulta con nuestro cepillo y que el o la dentista o higienista nos enseñen a hacerlo correctamente.

¿Qué tipo de cepillo y de dentífrico recomienda para uso infantil?

El cepillo debe ser suave y con un cabezal pequeño. Desde que sale el primer diente se debe usar pasta con flúor de 1000ppm, en una cantidad similar al tamaño de un grano de arroz. A partir de los tres años de edad se pasará a pasta con flúor de 1450ppm, aumentando la cantidad hasta el tamaño de un guisante. Lo recomendable es colocar la pasta en el cepillo seco y cepillar los dientes sin haberlo mojado previamente. Al terminar, no escupir los restos de pasta y no enjuagarse con agua.

Ha señalado que a partir de los tres años los niños incluirán el hilo dental en su higiene nocturna, ¿cómo lo deben usar?

Sí, más o menos a partir de los tres años de edad, cuando las muelitas ya están juntas. Debe usarse por las noches antes del cepillado y lo mejor es que al principio se encarguen los padres. Poco a poco, el niño desarrollará la destreza necesaria para hacerlo por sí solo. Yo recomiendo los ‘flossers’ o arcos dentales, porque son más fáciles de utilizar.

Colutorio, ¿sí o no?

La pasta de dientes con flúor tiene una concentración más elevada de esta sustancia que el enjuague, por lo que no sería necesario usar un colutorio con flúor. Si se quiere usar, lo ideal es dejar pasar 30 minutos desde el cepillado. Se puede empezar a usar a partir de los seis años, siempre y cuando el niño o la niña sea capaz de controlar el enjuague sin tragarlo.

¿Con qué periodicidad deben ser revisados los niños por el profesional y a partir de qué edad?

Lo ideal es visitar al odontólogo en el momento en el que sale el primer diente o en su primer cumpleaños, lo que suceda antes. Se recomiendan revisiones cada tres o seis meses, en función del riesgo de caries que presente el niño. Eso lo valoraremos en cada consulta.

