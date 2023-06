Ángel Núñez: "Muchos hombres han reportado mayor satisfacción sexual tras una vasectomía"

Ángel Núñez López es urólogo en Ribera Polusa. En esta entrevista nos habla sobre la vasectomía, el método anticonceptivo más efectivo en hombres, pero que todavía arrastra muchas falsas creencias

¿En qué consiste la vasectomía?

La vasectomía es la forma más efectiva de anticoncepción masculina, con una tasa de éxito que está cercana al 100%. Consiste en seccionar los conductos deferentes, que son los tubos encargados de transportar los espermatozoides (las células reproductoras masculinas) desde el testículo al eyaculado. Es decir, no altera la producción de espermatozoides ni la producción hormonal, únicamente impide la salida de los espermatozoides en el semen con el fin de evitar el embarazo. Obviamente, no es un método eficaz apara evitar enfermedades de transmisión sexual (ETS). En ese caso se necesitan igualmente métodos barrera, como el preservativo.

¿Cómo se desarrolla la intervención?

Se trata de una intervención sencilla, que dura unos 20 o 30 minutos y que realiza el urólogo de forma ambulatoria, con bajo riesgo de complicaciones o efectos secundarios. Bajo anestesia local y a través de un corte en el escroto (bolsa de los testículos), el cirujano accede a los conductos deferentes, los liga y los corta. También se puede hacer un pequeño orificio con unas pinzas especiales para llegar a ambos conductos deferentes, que es lo que se conoce como vasectomía sin bisturí. Finalmente, se sella el orificio que queda con un punto de sutura reabsorbible (no precisa retirar puntos).

Se trata de una cirugía simple, con una tasa de complicaciones muy baja

Ahora también existe la opción de vasectomía con láser. ¿Aporta alguna ventaja?

Yo diría que se utiliza como reclamo comercial, con la intención de ofrecer técnicas más ‘modernas’, pero más costosas. Mi consejo para los pacientes siempre va a ser que se informen bien antes de optar por cualquier técnica.

¿Cuánto tiempo se deben seguir tomando precauciones anticonceptivas tras la operación?

La vasectomía no brinda una protección inmediata contra el embarazo, ya que se estima que se necesitan entre 15-20 eyaculaciones para eliminar restos de espermatozoides del eyaculado. Es por ello que el urólogo solicitará un análisis del semen (espermiograma) a los tres meses de haberse realizado la vasectomía, para asegurarse de que ya no quedan espermatozoides en el semen. Hasta tener el resultado de este análisis se deberán utilizar métodos anticonceptivos alternativos.

¿Cuáles pueden ser las complicaciones inmediatas de esta cirugía?

La vasectomía es una cirugía simple con baja tasa de complicaciones, aunque en los primeros días del postoperatorio pueden aparecer sangre en el semen, moratones o hinchazón en el escroto y dolor o molestias leves. Excepcionalmente, puede producirse una infección de la herida quirúrgica o una inflamación testicular (orquitis).

¿Puede presentarse alguna otra a largo plazo?

Es posible que haya una pequeña fuga de esperma a través de la incisión del conducto deferente. Este vaciamiento puede desencadenar una reacción inflamatoria y la formación de granulomas, que pueden notarse como pequeños nódulos dolorosos en el trayecto del conducto deferente. Otra posible complicación es una sensación de pesadez o de dolor crónico, que en la mayoría de los casos desaparece después de unas semanas y rara vez requiere consulta con el urólogo.

Pese a ser una intervención sencilla y muy eficaz, aún existen sobre ella numerosas informaciones falsas.

Sí, y lo primero que hay que destacar es que no causa disfunción eréctil ni ningún tipo de disminución del deseo sexual (libido). De hecho, muchos hombres han reportado una mayor satisfacción sexual después de una vasectomía. Tampoco aumenta el riesgo de sufrir ningún tipo de cáncer. Si bien anteriormente existía cierta preocupación acerca de un posible vínculo entre la vasectomía y el cáncer testicular o de próstata, no se ha demostrado que exista esa relación. Otra leyenda urbana hablaba de un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, pero al igual que con los temores sobre el cáncer no se ha demostrado ninguna conexión entre la vasectomía y los problemas del corazón.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, pero no irreversible

Antes resultaba un procedimiento irreversible, ¿sigue siendo así?

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, pero no irreversible. La técnica para recanalizar los conductos deferentes y volver a permitir el paso de los espermatozoides hacia la uretra se conoce como vasovasostomía. Es una operación compleja de microcirugía y las posibilidades de éxito van a depender del tiempo que haya pasado desde la misma. Después de diez años, las posibilidades de reconversión son muy bajas. Es por ello que el hombre que se va a someter a esta intervención debe tener claro que no desea tener más hijos.

¿Cuál ha sido la evolución en la demanda de estas intervenciones?

El costo de una vasectomía es mucho menor que el costo de una esterilización femenina (ligadura de trompas) o el costo a largo plazo de los medicamentos anticonceptivos para mujeres. Además, es una intervención sencilla, segura y eficaz. Por todo esto, se ha consolidado como la opción preferida por las parejas que no desean tener más hijos.