"La menopausia es de lo mejor que nos pasa a las mujeres"

Hace dos años reivindicó los derechos de las mujeres en la vejez con el libro ‘Yo vieja’ y ahora hace lo mismo con la menopausia. ¿Le gusta ir a contracorriente?

Siempre que se analizan temas que están estigmatizados supone un esfuerzo para argumentar frente a las creencias existentes, fuertemente instauradas, pero muy negativas hacia la vida de las mujeres. Y también hacia la de los hombres, aunque yo me dedico fundamentalmente a pensar en las mujeres.

Su libro ‘Nuestra menopausia: Una versión no oficial’ no es nuevo, sino una reedición del que escribió hace 17 años. En ese tiempo han cambiado muchas cosas.

El libro se ha revisado y actualizado, porque por supuesto que ha habido cambios. Los más importantes son los que se han producido en las propias mujeres, que en nuestro país han leído más, saben más y son menos ingenuas. Así que se van creyendo menos la versión de que la menopausia es una enfermedad para situarla como un momento más de su ciclo vital, algo normativo como lo fue la primera regla, y vivirla como ese proceso natural que es. Lo que no ha cambiado es todo el negocio que hay montado en torno al cuerpo de la mujer, que sigue vigente, cada vez más sofisticado y buscando todas las vías posibles.

¿Cuándo cree que la sociedad va a dejar de empujar a las mujeres a estar en guerra con su cuerpo?

El feminismo lleva años tratando de que las mujeres aceptemos nuestros cuerpos. ¿Quién ha dicho que hay una sola belleza y que todas tengamos que abrazarnos a ese ideal que implica juventud, delgadez, sufrimiento...? El feminismo lleva muchos años invitando a las mujeres a vivir conformes con lo que es natural: a los 20 años, con su cuerpo de 20 años; a los 60 años, con su cuerpo de 60 años. No puedes tener a los 70 años un cuerpo de 30, y todo lo que sea esforzarse por un ideal de belleza que es inalcanzable es un mal enorme para nosotras. Tenemos que aprender a ser felices en nuestro cuerpo en cada momento, sabiendo que cambia y que existe belleza en todas las edades.

Volvamos a la menopausia, ¿comparte que nunca se ha hablado más de ella que ahora, nunca se ha visibilizado más y nunca las mujeres han tenido menos pudor para referirse a esa vivencia?

Esto forma parte de la disolución del tabú, antes tampoco se hablaba de la regla y ahora sí, las chicas dicen «tengo la regla y me siento mal» o «hoy no he podido ir a trabajar por esto»... En la medida en la que se desvanezca el pánico a nombrar la palabra menopausia, que deje de ser utilizada como un insulto, se normalizará. Pero sí es cierto que las mujeres cada vez se sienten más capaces de sacar el abanico y decir «uy, ahora mismo tengo un sofoco impresionante», de normalizar ese proceso.

Puede ser que alguien necesite tratamiento, pero de eso a pensar que es una enfermedad para las mujeres... ni mucho menos

Una de las ideas que combate con más intensidad es lo que llama la «patologización de la menopausia», ¿por qué una etapa vital se trata como enfermedad?

Es algo de risa, es como si un día dijeran que el cambio de dentición a los siete años es una enfermedad que tienen todos los niños y niñas y que deben tomar determinados productos para que los dientes que vengan sean maravillosos. Pues es exactamente lo mismo:hace falta mucha cara para considerar que algo que forma parte del ciclo vital de las mujeres es una ‘enfermedad hormonodeficiente’, que es como la han definido. Y lo peor es que hay mujeres que se lo han creído. Esto no quiere decir que no haya quien en este proceso de adaptación hormonal lo pase mal, puede ser que sí, pero también lo pasamos mal con la regla y nadie nos hizo ni caso. El cuerpo se tiene que adaptar a su nuevo nivel de hormonas y, entonces, tienes que pasar esto. Hay productos que te pueden aliviar un poco y, sobre todo, se sabe que hay factores que empeoran la situación, como el estrés. Tú ten en cuenta que las vidas que llevan las mujeres que están alrededor de los 50 años, con madres y padres mayores, con hijos adolescentes, en momentos laborales cruciales... Es una vida con un nivel de estrés muy alto.

El cuerpo de la mujer tiene que adaptarse a esa nueva situación, ¿pero hay que resignarse a sufrir por ello?

Hay que empezar por no dramatizar las molestias que implica. El cuerpo nos da unas señales y quizás sea el momento de pararse a pensar qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo, cómo puedes afrontarlo... Puede ser que haya personas que necesiten algún tratamiento, no lo niego, pero de eso a pensar que estamos hablando de una enfermedad normativa para todas las mujeres, ni muchísimo menos.

No solo se sufre, porque usted plantea que la menopausia tiene muchos beneficios para las mujeres. Hablemos de ellos.

La menopausia es de lo mejor que nos pasa a las mujeres, pero ¿no te parece sospechoso que solo se hable de sus aspectos negativos y no de los positivos, que son muy superiores? El primero es que no te puedes quedar embarazada, no tienes que tomar anticonceptivos y tu sexualidad se puede renovar a través de una mayor libertad. Ya no estás cíclica y no te duele el pecho, no te duele la cabeza ni los ovarios, ahorras un montón de pasta en productos sanitarios –que además llevan un Iva de lujo–, tus niveles de hierro están más elevados y con eso tienes más energía... Sientes que controlas tu vida de una forma que no lo habías hecho antes y eso es una mejora enorme para las mujeres. Es la entrada en la estación de la verdad y de la libertad.