Mauro Mourín, acupuntura médica con el aval de más de cuatro décadas

El Doctor Mauro Mourín practica desde el año 1982, hace más de cuatro décadas la acupuntura médica, una técnica de neuromodulación basada en conocimientos actualizados de anotomía, fisiología y patología, centrados en los principios de la medicina y basados en la evidencia, destacando su "profundo agradecimiento" a la Sociedad de Acupuntura Médica de España (Same), a la cual pertenece, "en su afán por arrojar luz sobre la falta de evidencias en este terreno, sintetizando las principales indicaciones médicas de la acupuntura con mayor nivel de evidencia".

La Sociedad de Acupuntura Médica de España (Same) señala que la acupuntura es un procedimiento médico técnico desarrollado hace miles de años dentro de las bases teóricas de la Medicina Tradicional China y actualizado hoy en día gracias al avance científico occidental de la medicina basada en la evidencia. La palabra acupuntura proviene del latín acus que significa aguja y puntura que significa punzada. Su acción se basa en la inserción de finas agujas en puntos específicos del cuerpo humano. Estos puntos tienen localizaciones concretas neuroanatómicas que les confieren unos efectos neurobiológicos concretos. Hoy en día la investigación científica ha ido desentramando los viejos conceptos de trayectos y meridianos energéticos, aportando las bases de los mecanismos fisiológicos de la acupuntura, en función de acciones sobre el sistema nervioso, vascular y tejido conectivo, permitiendo elaborar un mapa de acciones, que explican los beneficios obtenidos en la práctica clínica.

Pautas en la consulta

Durante la primera consulta, el médico acupuntor intenta determinar la patología que presenta el paciente a través de un meticuloso cuestionario de anamnesis, la observación y la exploración.

Es muy importante comprender los síntomas que presenta el paciente, tanto como sus antecedentes personales y familiares, su forma de vida, el tipo de dieta, el patrón de sueño, su estado emocional o mental, etc. Aquellas preguntas que podrían parecer no tener relación con el motivo de la enfermedad son frecuentemente muy importantes para el diagnóstico y es preciso responderlas con toda la precisión posible. La exploración física y la valoración de pruebas de imagen complementarias también son necesarias.

Una vez identificado el o los patrones patológicos que afectan al paciente, el médico acupuntor determina el principio terapéutico, selecciona los puntos apropiados y el método de tratamiento.

Las agujas son, habitualmente, tan finas como un hilo y su longitud depende de la zona que vaya a ser punturada y del efecto que se busque; suelen fabricarse de acero inoxidable, y son sólidas, empleándose siempre agujas estériles de un solo uso.

La aguja puede ser retirada o mantenerse durante 20 minutos o más, dependiendo del efecto perseguido. En algunos casos, puede ser necesario aplicar técnicas de estimulación eléctrica para potenciar su efecto, apareciendo una sensación de vibración u hormigueo. No sólo es una poderosa ayuda para aliviar el dolor, sino que es muy efectiva para tratar una amplia variedad de enfermedades. La acupuntura es complementaria, es decir que puede combinarse con los fármacos y/o con otras intervenciones. "No es nunca una alternativa al sistema médico convencional, sino que es parte de él y se considera un tratamiento complementario para mejorar la calidad de vida de los pacientes", explica Mauro Mourín.

Actualmente, se continúan realizando trabajos de investigación sobre los mecanismos biológicos de actuación de la acupuntura en el organismo humano: analgésico, antinflamatorio, ansiolítico y antidepresivo. Además del estudio de su eficacia y efectividad en numerosas enfermedades y problemas de salud, con el fin de conseguir su integración en la medicina convencional como un procedimiento técnico médico complementario.

En los cuadros agudos el tratamiento con acupuntura produce un rápido efecto, pero las enfermedades tratadas habitualmente son crónicas, por lo que se suelen requerir más ciclos de tratamiento, que incluyen entre cinco a diez sesiones cada uno, realizadas una o más veces a la semana, según la severidad y cronicididad del problema de salud. Existe una amplia lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las posibles indicaciones de la acupuntura y desde la Same velan para que sean difundidas según sus niveles de evidencia.

Curriculum Vitae

▶ Doctor Mauro Faustino Mourín González, médico acupuntor. Desde 1985 dirige la Clínica Armañá de Acupuntura y Moxibustión de Lugo donde se han tratado más de 18.000 pacientes hasta la fecha.



Formación

▶ 1981. Licenciatura en Medicina y Cirugía por la USC.

▶ Cuatro cursos de Doctorado.

▶ 1991. Estudios de Postgrado en la especialidad de Acupuntura-Moxibustión por la Universidad de Heilongjiang, Harbin, República Popular China.

▶ 1993. Prácticas clínicas de Acupuntura-Moxibustión en el hospital Gaung An Men (Pekín, República Popular China).

▶ 1985. Técnico Superior de Acupuntura. Escuela Superior de Barcelona.

▶ Master en Acupuntura-Moxibustión impartido por la Facultad de Medicina de la USC.

▶ Postgrado de Farmacopea (M.T.CH.) impartido por la Facultad de Medicina de la USC.

▶ Profesor del I Master y IT MASTER de Acupuntura y Moxibustión, impartido por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.

▶ Miembro de la Sociedad Española de Médicos Acupuntores (Same).



Cursos y seminarios

▶ 1984. Instituto Médico Oriental. Iniciación a la energética humana, por el profesor Villaverde.

▶ 1985. Centro de Difusión de la Medicina Tradicional China. Patología Mental. Trastornos del Shen.

▶ 1986. Curso de Auriculomedicina por el Doctor Ramón Ubeda Asensio.

▶ 1986 Seminario de LDAC impartido por el profesor Nguyen Van Nghi sobre Reumatología.

▶ 1986. Asociación Catalana de Auriculoterapia. Curso de Auriculomedicina.

▶ 1985. Centro de Difusión de la Medicina Tradicional China. Seminario sobre Movimientos y Energías por el Doctor Paul Hadida.

▶ 1986. Instituto de Difusión de Acupuntura China (Idac) impartido por el profesor Nguyen Van Nghi sobre Aflujos Energéticos Etiología y Tratamiento de las distintas Lumbosacralgias.

▶ 1987. Instituto de Difusión de Acupuntura China impartido por el profesor Nguyen Van Nghi sobre metabolismo energético y sus aplicaciones clínicas. Madrid.

▶ Seminario por el Grupo de Estudio e Investigación sobre Acupuntura Gera de Traumatología.

▶ 2019. Taller teorico Practico, SED de Electroacupuntura y Neuroestimulación Percutánea, Ourense.

▶ 2022. VI Simposio de la Sociedad de Acupuntura Medica de España (Same), Círculo de Bellas Artes de Madrid.

▶ 2022. VII Simposio de la Sociedad de Acupuntura Medica de España; Semdor Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor: Acupuntura y Dolor: Presente y futuro Participaciones

▶ Primer Encuentro de Medicina Tradicional China de la Universidad de Yunnan (Chinavy Cedac). Barcelona, 1.986.

▶ Primer Congreso Internacional Hispano Chino de Acupuntura y Moxibustión en el Ministerio de Sanidad y Consumo Español. Madrid 1.986.

Indicaciones

▶ Ansiedad.

▶ Artrosis.

▶ Artrosis de cadera.

▶ Artrosis de espalda.

▶ Artrosis de mano.

▶ Artrosis de rodilla.

▶ Dejar de fumar.

▶ Depresión.

▶ Dolor de cuello.

▶ Dolor de espalda o pelvis durante el embarazo.

▶ Dolor de hombro.

▶ Dolor de prostatitis / dolor pélvico crónico.

▶ Dolor de cuello (cervicalgia).

▶ Dolor en la regla (dismenorrea).

▶ Dolor lumbar agudo.

▶ Dolor en rodilla.

▶ Dolor por cáncer.

▶ Dolor en el hombro.

▶ Estreñimiento.

▶ Estrés.

▶ Fatiga relacionada con el cáncer.

▶ Fertilidad masculina y femenina.

▶ Hipertensión.

▶ Insomnio.

▶ Insomnio en mujer perimenopáusica y postmenopáusica.

▶ Insomnio tras accidente cerebrovascular.

▶ Menopausia (sofocos).

▶ Migrañas.

▶ Náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.

▶ Náuseas y vómitos en el embarazo.

▶ Náuseas y vómitos post-cirugías.

▶ Neuralgias faciales.

▶ Obesidad (para adelgazar).

▶ Ojos secos y boca seca.

▶ Parálisis facial.

▶ Rinitis Alérgica.

▶ Síndrome premenstrual.

▶ Síndrome de piernas inquietas.

▶ Síndrome de pinzamiento del hombro.

▶ Síndrome del intestino irritable.

▶ Síntomas relacionados con el cáncer y sus tratamientos: quimioterapia, radioterapia y otra farmacología.

▶ Talalgia.

▶ Trastorno de estrés postraumático.

▶ Vejiga hiperactiva.